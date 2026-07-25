สจล. จัด “KMITL Team Meet & Talk ปี 4" เปิดพื้นที่รับฟังทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนนิเวศนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรม “KMITL Team Meet & Talk ปี 4” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสื่อสารทิศทางการบริหารองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมชาว สจล. ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ณ Activity Area อาคาร A ชั้น 1 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) เมื่อเร็วๆ นี้
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กิจกรรมในลักษณะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Innovation Ecosystem หรือระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหา และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบัน สจล. มีพัฒนาการที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ โดยล่าสุดในการจัดอันดับ THE World University Rankings 2026 Asia สจล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 5 ร่วมของประเทศไทย จากเดิมอันดับ 8 ร่วมในปี 2025 และขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 401-500 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่อันดับ 290 ของอาเซียน พร้อมครองอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีคะแนนด้าน Research Environment และ Research Productivity เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ในระดับสากล
นอกจากนี้ ผลสำรวจ TTU 2025 ยังพบว่าสจล. ครองอันดับ 1 ใน 3 สาขายอดนิยม ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร ขณะที่ปีการศึกษา 2568 มีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษารวม 9,754 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 จากปีก่อน และมีอัตราการได้งานทำของบัณฑิตร้อยละ 86.19 สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
สจล. ยังคงเดินหน้าขยายความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ 828 คน จากกว่า 44 ประเทศทั่วโลก และตั้งเป้าขยายจำนวนนักศึกษาต่างชาติสู่ประมาณ 900 คน ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้าน AI และ Coding ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 พร้อมยกระดับพื้นที่การเรียนรู้และ Co-working Space ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย การนำระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร การจัดตั้ง Data Management Center เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล และเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับโลก
สำหรับก้าวสำคัญถัดไปในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation” สจล. เตรียมจัดงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ KMITL EXPO 2026 : “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” ภายใต้แนวคิด “From Lab to Life” จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้จริงระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2569 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันก้าวสู่ปีที่ 66 โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย และหน่วยงานด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับนานาประเทศ เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยีล้ำสมัย และนวัตกรรมแห่งอนาคต มุ่งเชื่อมโยงภาคการศึกษาในการบ่มเพาะความรู้ ภาคอุตสาหกรรมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจดิจิทัลในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ