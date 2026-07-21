นิเทศฯ ม.กรุงเทพ ถอดรหัสอนาคตอุตฯ สร้างสรรค์ ผ่าน VISION HOUSE: CREATIVE SPARK+

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน VISION HOUSE: CREATIVE SPARK: A Human - Centric Synergy of Creativity, Technology, Intelligence & Impact พื้นที่ที่เปิดให้คนในแวดวงสื่อ คอนเทนต์ เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม แบรนด์ Creator Economy และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เชื่อมโยงความคิด และสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของการสื่อสารสร้างสรรค์ในยุค AI โดยมี ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ และ โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ Diamond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(จากซ้ายไปขวา ) คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ พิธีกร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา ม.กรุงเทพ คุณกิตติพัฒน์ จำปา ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ บริษัท MANDEE WORK จำกัด และผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ