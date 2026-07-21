MQDC ผนึก "ไทยจัดการลองสเตย์" มอบสิทธิพำนักระยะยาวแก่ลูกค้าต่างชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในไทย

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด (TLM) เพื่อมอบบริการและสิทธิประโยชน์ด้านการพำนักระยะยาวแก่ลูกค้าชาวต่างชาติที่ซื้อที่พักอาศัยของ MQDC มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติที่สนใจซื้อที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์ MQDC ให้สามารถพำนักระยะยาวในประเทศไทยได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย โดย MQDC ได้ร่วมมือกับ TLM ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long-Stay Visa)
ภายใต้ความร่วมมือนี้ MQDC จะมอบสิทธิพิเศษ ค่าสมัครสมาชิก TLM และค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมมูลค่า 31,000 บาท สำหรับปีแรกให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติที่โอนกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยในทุกโครงการของ MQDC มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยูนิต)
“ความร่วมมือระหว่าง MQDC และ TLM ในครั้งนี้จะเพิ่มความสะดวกและความมั่นใจให้ลูกค้าต่างชาติในการใช้ชีวิตระยะยาวในประเทศไทย ทั้งในด้านขั้นตอนทางกฎหมายและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยคุณภาพจากทั่วโลกให้เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมากขึ้น” นายสุทธา กล่าว
นางปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด กล่าวว่า TLM พร้อมส่งมอบบริการและประสบการณ์ระดับคุณภาพแก่ลูกบ้าน MQDC ภายใต้สิทธิพิเศษที่ร่วมกันพัฒนา รวมถึงมอบสิทธิการเป็นสมาชิก TLM ต่อเนื่องนานถึง 20 ปี เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการพำนักระยะยาวอย่างครบวงจร
“ลูกค้าของ MQDC จะได้รับบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ TLM ในการยื่นขอ Long-Stay Visa เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสะดวก โปร่งใส และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์ลูกค้าระดับนานาชาติ” นางปิยภัทรกล่าว
สำหรับ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด (Thai Longstay Management Co., Ltd. หรือ TLM) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวตามนโยบายภาครัฐ ทำหน้าที่เป็น One Stop Service และเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว