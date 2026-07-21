สนุกได้ความรู้!! ม.รังสิต x ม.ไซเบอร์ฮันกุกฯ จัดเต็ม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2026”

สาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ฮันกุกต่างประเทศ (Cyber Hankuk University of Foreign Studies: CUFS) สถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ จัด “โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2026” (Korean Language and Culture Camp 2026) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับทักษะภาษาเกาหลีและเปิดโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมแบบจัดเต็มให้แก่นักศึกษาไทย
ความสำเร็จของค่ายในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทั้งสองสถาบัน โดยคณะครูฝึกสอนจาก CUFS นำโดย อาจารย์ชินจองรัน ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่และประชุมวางแผนระบบร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยรังสิตล่วงหน้า เพื่อเช็กความพร้อมในทุกมิติ ในส่วนของพิธีเปิดโครงการเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่แคมป์อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดวิดีโอถ่ายทอดเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของคณะครูฝึกสอนชาวเกาหลี ที่ผ่านการฝึกซ้อมเทคนิคการสอนมาอย่างเข้มข้นยาวนานกว่า 6 เดือนเต็ม ก่อนจะเข้าสู่ช่วงแนะนำคณะครู ชี้แจงภาพรวมกิจกรรม และทำการแบ่งกลุ่มห้องเรียนตามระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา
สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม ถูกดีไซน์ออกมาอย่างเข้มข้นและสมดุล แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ ภาคเช้า: การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 ชั้นเรียนตามระดับความรู้พื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง
ส่วนภาคบ่าย: กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีเชิงปฏิบัติ (Hands-on Experience) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงถึง 8 กิจกรรมดั้งเดิม ประกอบด้วย การละเล่นพื้นบ้านยุนโนรี การทำตราประทับเกาหลี การทำหน้ากากเกาหลีการเรียนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด การวาดภาพพื้นบ้านมินฮวา การเรียนร้องเพลงพื้นบ้านอารีรัง การเรียนระบำหน้ากากเกาหลี และการประดิษฐ์พัดเกาหลีแบบดั้งเดิม นักศึกษาทุกคนได้รวมพลังร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงชุดพิเศษและเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีปิดค่าย เพื่อสะท้อนถึงองค์ความรู้และมิตรภาพที่ได้เก็บเกี่ยวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ค่ายในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่เหล่านักศึกษา ม.รังสิต เท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์อันดีที่จะส่งผลต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและเกาหลีใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน