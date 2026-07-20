สจล.xโซนี่ ดีไวซ์ฯ พัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.วิษณุ เพชรภา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคุณอภิรมย์ พวงเจริญพร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สจล.
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สู่คนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สจล. ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “The World Master of Innovation” ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับความเชี่ยวชาญของผู้นำระดับโลกด้านการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เพื่อร่วมวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ที่สนใจงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ห้ามพลาด! งาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน ./