นิเทศฯ ม.กรุงเทพ จัด "VISION HOUSE : CREATIVE SPARK" เปิดเวทีผู้นำอุตฯ ถอดรหัสอนาคต Human Creativity x AI

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์ เตรียมจัด “VISION HOUSE: CREATIVE SPARK: A Human-Centric Synergy of Creativity, Technology, Intelligence & Impact” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองจากผู้นำวงการคอนเทนต์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการสื่อสารแห่งอนาคตในยุค AI ภายใต้แนวคิด Human Creativity x AI ที่มุ่งผสานเทคโนโลยี ข้อมูล และ ความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้าง Meaningful Impact ต่ออุตสาหกรรมและสังคม โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 เวลา 10:00 - 16:30 น. ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus)
ในยุคที่โลกการสื่อสารก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออีกต่อไป แต่กลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยปลดล็อกไอเดียและขยายศักยภาพของมนุษย์ งาน VISION HOUSE: CREATIVE SPARK จึงนำเสนอแนวคิดที่ผสานเทคโนโลยี ข้อมูล และความเข้าใจมนุษย์ เพื่อร่วมกันมองทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมการสื่อสารและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในหลากหลายสาขา
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักสร้างสรรค์ชั้นนำของประเทศ โดยช่วงเช้าเป็น Panel Discussion ภายใต้ธีม SPARKED VOICES เปิดพื้นที่สนทนาในหัวข้อ "MICRO DRAMA, MACRO IMPACT" เจาะลึกเทรนด์ซีรีส์และคอนเทนต์สั้นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนระดับมหภาค นำโดย คุณนภัสริญญ์ พรหมพิลา Executive Producer จาก Halo Productions คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ ผู้กำกับการแสดง ช่อง ONE 31 และ ดร.จักริน เทพวงค์ อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ผู้เขียนบทและผู้กำกับร่วมซีรีส์ ทนายปีศาจ จากนั้นต่อด้วยหัวข้อ "AUTHENTIC CONTENT BY DESIGN: BUILDING TRUST AND SOCIAL ACCOUNTABILITY" ถอดรหัสการสร้างคอนเทนต์ที่จริงใจ สร้างความเชื่อมั่น และรับผิดชอบต่อสังคม โดย คุณอิสระ ฮาตะ จากช่อง RUBSARB PRODUCTION นพ.มรรคพร ขัตติยะทองคำ เจ้าของช่อง TANG MAKKAPORN และคุณวงศกร เชื้อนิล เจ้าของช่อง
AMNOTLION ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์จากการทำงานจริง
ช่วงบ่ายเป็น Keynote ภายใต้ธีม SPARKED FUTURES ที่รวบรวมผู้นำองค์กรและผู้สร้างสรรค์ระดับแนวหน้าของประเทศ
มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และมุมมองต่ออนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการสื่อสารในยุค AI เริ่มด้วย "EMPATHY IN ALGORITHMS: HUMAN INSIGHT AT THE HEART OF AI" หรือ Empathy x Human Insight จะเขย่าอัลกอริทึมและโลกคอนเทนต์ได้ขนาดไหน โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อด้วย "HUMAN-CENTRIC SYNERGY HUB: FROM MEMORY, MUSIC & MEANING TO CREATIVE IMPACT" ความทรงจำมีพลัง เสียงเพลงมีความหมาย เมื่อทุกอย่างมารวมกัน… Creative Impact ก็พร้อมแจ้งเกิด โดย คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด และปิดท้ายด้วย "BEYOND VIRAL TO
SUPERFAN IMPACT" ไวรัลทำให้คนเห็น แต่ Superfan ทำให้คนอยู่ โดย คุณกิตติพัฒน์ จำปา ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ บริษัท MANDEE WORK จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่สามารถใช้ AI ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และความเข้าใจมนุษย์ เพราะทักษะเหล่านี้คือหัวใจของนักสื่อสารในอนาคต VISION HOUSE: CREATIVE SPARK จึงเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยกับประสบการณ์จริงของผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันสร้างมุมมองใหม่ต่อโลกการสื่อสารยุค AI งาน VISION HOUSE: CREATIVE SPARK จัดขึ้นในรูปแบบ On-ground เท่านั้น ไม่มีการถ่ายทอดสดหรือรับชมย้อนหลัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด
ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Eventpop (https://www.eventpop.me/s/visionhouse-creativespark2026) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook.com/BUCAfanpage