ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของภาคธุรกิจขนส่ง ล่าสุดเปิดตัว “Hino FC Dominator Euro 5” รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลางรุ่นใหม่ เป็นไลน์อัพล่าสุดของรถบรรทุกมาตรฐานไอเสีย EURO 5 ของฮีโน่ที่ครบสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกธุรกิจและความต้องการ
"Hino FC Dominator Euro 5" ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังมองหารถบรรทุก ซึ่งให้ทั้งความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการใช้งาน และต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม” เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านการขนส่งให้ความสำคัญในหลายด้าน ทั้งต้นทุน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการรถบรรทุกที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถที่คุ้มค่าในทุกด้านมากที่สุด
ด้วยเหตุนี้ HINO FC DOMINATOR EURO 5 จึงถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อรองรับธุรกิจขนส่งยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งสินค้า งานกระจายสินค้า งานห้องเย็น งานด้านก่อสร้างตลอดจนงานเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดภาระด้านต้นทุน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๐ ตอบโจทย์ธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ด้วยความคุ้มค่าในทุกเที่ยววิ่ง
HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าในทุกเที่ยววิ่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
ตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 209 แรงม้า มอบสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ควบคู่กับความประหยัด รองรับการบรรทุกเต็มพิกัดได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจขนส่งที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพ ความทนทาน และความคุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบบำบัดไอเสีย SCR (Selective Catalytic Reduction) ที่ผ่านมาตรฐาน EURO 5 ช่วยลดปริมาณมลพิษจากไอเสีย โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ไว้อย่างเต็มที่ พร้อมดูแลรักษาง่าย เพียงเติม AdBlue® โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองเพิ่มเติม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาในระยะยาว
ฮีโน่ยังจัดสรรการใช้รถอย่างเหมาะสมภายใต้แนวคิด LDC เพื่อประโยชน์การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถในรุ่น FC9JJ2A และ FC9JL2A มาพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 200 ลิตร และถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue®) ขนาด 56 ลิตร เหมาะกับการวิ่งขนส่ง เน้นระยะทาง ขณะที่รุ่น FC9JE2A มาพร้อมถังน้ำมันขนาด 100 ลิตร และถัง AdBlue® ขนาด 28 ลิตร เหมาะกับงานลุย ถึก ทน จึงเป็นทางเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจ ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามเหมาะสม
๐ ออกแบบระบบส่งกำลังให้เหมาะกับลักษณะงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัด
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ HINO FC DOMINATOR EURO 5 คือ แชสซีที่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและทนทาน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบรรทุก รองรับน้ำหนักสินค้าได้เต็มพิกัดบรรทุก ช่วยสร้างรายได้ต่อเที่ยว พร้อมช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนการขนส่งต่อกิโลเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านระบบส่งกำลัง ฮีโน่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับลักษณะการใช้งานสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างหลากหลาย ด้วยเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะแบบซินโครเมช ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวล มอบทั้งความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการขับขี่
เพื่อการเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับธุรกิจ สำหรับรุ่น FC9JE2A มาพร้อมเกียร์ LX06 DD (Direct Drive) เหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักและการใช้งานบนเส้นทางลาดชัน โดยเน้นการถ่ายทอดกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รุ่น FC9JJ2A และ FC9JL2A มาพร้อมเกียร์ LX06 OD (Over Drive) ซึ่งช่วยลดรอบเครื่องยนต์ขณะวิ่งบนทางเรียบ เพิ่มความประหยัดน้ำมัน ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว
๐ ดีไซน์ใหม่ ตอบโจทย์การใช้งานจริง พร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภัยครบครัน
HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการออกแบบใหม่ให้สะท้อนภาพลักษณ์ของรถบรรทุกสำหรับมืออาชีพอย่างชัดเจน พร้อมรองรับลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยกระจังหน้า 2 รูปแบบ ได้แก่ กระจังหน้าแบบกว้างสำหรับงานขนส่งทั่วไป และกระจังหน้าแบบสั้นสำหรับงานที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานเสริมด้วยกันชนดีไซน์ใหม่ที่ผสานความแข็งแกร่ง เข้ากับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว
ภายในห้องโดยสารของ HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ติดตั้งพร้อมใช้งานในทุกจุด พิเศษ!!! สำหรับผู้ขับขี่ ติดตั้งเบาะผู้ขับขี่แบบถุงลม (Air Suspension Seat) ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและบรรเทาความเมื่อยล้าจาก การขับขี่เป็นเวลานาน และ เสริมความสะดวกด้วยระบบมาตรฐานในรถทุกคันอย่าง Cruise Control ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้วช่วยลดความเหมื่อยล้าจากการขับขี่ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของตัวรถได้อย่างชัดเจนและง่ายดายจากมาตรวัดกึ่งดิจิทัลที่สวยงามและชัดเจน
ในด้านความปลอดภัย HINO FC DOMINATOR EURO 5 มาพร้อมระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน พร้อมชุดไฟหน้า LED ไฟตัดหมอก และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light: DRL) เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในทุกสภาพเส้นทาง นอกจากนี้ ยังติดตั้งกระจกมองข้างตามมาตรฐาน UN R46 ซึ่งช่วยเพิ่มมุมมอง ลดจุดอับสายตา และเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ในทุกการเดินทาง
๐ ตอกย้ำแนวคิด “รับจบ ครบ คุ้ม” ด้วยการดูแลแบบ Total Support
นอกเหนือจากตัวรถ ฮีโน่ยังคงส่งมอบการดูแลครบวงจรแบบ Total Support ผ่านแนวคิด Customer Journey ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อรถ การติดตั้งตัวถัง การบริการหลังการขาย การบำรุงรักษา ตลอดจนโซลูชันสนับสนุนธุรกิจขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว การเปิดตัว HINO FC DOMINATOR EURO 5 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฮีโน่ในการเติมเต็มไลน์อัพรถบรรทุก EURO 5 อย่างครบวงจร พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนารถบรรทุกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ./