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ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของภาคธุรกิจขนส่ง ล่าสุดเปิดตัว “Hino FC Dominator Euro 5” รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลางรุ่นใหม่ เป็นไลน์อัพล่าสุดของรถบรรทุกมาตรฐานไอเสีย EURO 5 ของฮีโน่ที่ครบสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกธุรกิจและความต้องการ


"Hino FC Dominator Euro 5" ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังมองหารถบรรทุก ซึ่งให้ทั้งความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการใช้งาน และต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมในระยะยาว ภายใต้แนวคิด “ฮีโน่ รับจบ ครบ คุ้ม” เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านการขนส่งให้ความสำคัญในหลายด้าน ทั้งต้นทุน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการรถบรรทุกที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถที่คุ้มค่าในทุกด้านมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ HINO FC DOMINATOR EURO 5 จึงถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อรองรับธุรกิจขนส่งยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งสินค้า งานกระจายสินค้า งานห้องเย็น งานด้านก่อสร้างตลอดจนงานเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดภาระด้านต้นทุน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


๐ ตอบโจทย์ธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ด้วยความคุ้มค่าในทุกเที่ยววิ่ง

HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าในทุกเที่ยววิ่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 209 แรงม้า มอบสมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ควบคู่กับความประหยัด รองรับการบรรทุกเต็มพิกัดได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจขนส่งที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพ ความทนทาน และความคุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบบำบัดไอเสีย SCR (Selective Catalytic Reduction) ที่ผ่านมาตรฐาน EURO 5 ช่วยลดปริมาณมลพิษจากไอเสีย โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ไว้อย่างเต็มที่ พร้อมดูแลรักษาง่าย เพียงเติม AdBlue® โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองเพิ่มเติม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาในระยะยาว

ฮีโน่ยังจัดสรรการใช้รถอย่างเหมาะสมภายใต้แนวคิด LDC เพื่อประโยชน์การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถในรุ่น FC9JJ2A และ FC9JL2A มาพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 200 ลิตร และถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue®) ขนาด 56 ลิตร เหมาะกับการวิ่งขนส่ง เน้นระยะทาง ขณะที่รุ่น FC9JE2A มาพร้อมถังน้ำมันขนาด 100 ลิตร และถัง AdBlue® ขนาด 28 ลิตร เหมาะกับงานลุย ถึก ทน จึงเป็นทางเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจ ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามเหมาะสม


๐ ออกแบบระบบส่งกำลังให้เหมาะกับลักษณะงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัด

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ HINO FC DOMINATOR EURO 5 คือ แชสซีที่ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและทนทาน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบรรทุก รองรับน้ำหนักสินค้าได้เต็มพิกัดบรรทุก ช่วยสร้างรายได้ต่อเที่ยว พร้อมช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนการขนส่งต่อกิโลเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านระบบส่งกำลัง ฮีโน่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับลักษณะการใช้งานสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างหลากหลาย ด้วยเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะแบบซินโครเมช ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวล มอบทั้งความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการขับขี่

เพื่อการเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับธุรกิจ สำหรับรุ่น FC9JE2A มาพร้อมเกียร์ LX06 DD (Direct Drive) เหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักและการใช้งานบนเส้นทางลาดชัน โดยเน้นการถ่ายทอดกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รุ่น FC9JJ2A และ FC9JL2A มาพร้อมเกียร์ LX06 OD (Over Drive) ซึ่งช่วยลดรอบเครื่องยนต์ขณะวิ่งบนทางเรียบ เพิ่มความประหยัดน้ำมัน ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว


๐ ดีไซน์ใหม่ ตอบโจทย์การใช้งานจริง พร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภัยครบครัน

HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการออกแบบใหม่ให้สะท้อนภาพลักษณ์ของรถบรรทุกสำหรับมืออาชีพอย่างชัดเจน พร้อมรองรับลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยกระจังหน้า 2 รูปแบบ ได้แก่ กระจังหน้าแบบกว้างสำหรับงานขนส่งทั่วไป และกระจังหน้าแบบสั้นสำหรับงานที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานเสริมด้วยกันชนดีไซน์ใหม่ที่ผสานความแข็งแกร่ง เข้ากับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว

ภายในห้องโดยสารของ HINO FC DOMINATOR EURO 5 ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ติดตั้งพร้อมใช้งานในทุกจุด พิเศษ!!! สำหรับผู้ขับขี่ ติดตั้งเบาะผู้ขับขี่แบบถุงลม (Air Suspension Seat) ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและบรรเทาความเมื่อยล้าจาก การขับขี่เป็นเวลานาน และ เสริมความสะดวกด้วยระบบมาตรฐานในรถทุกคันอย่าง Cruise Control ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้วช่วยลดความเหมื่อยล้าจากการขับขี่ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของตัวรถได้อย่างชัดเจนและง่ายดายจากมาตรวัดกึ่งดิจิทัลที่สวยงามและชัดเจน

ในด้านความปลอดภัย HINO FC DOMINATOR EURO 5 มาพร้อมระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน พร้อมชุดไฟหน้า LED ไฟตัดหมอก และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light: DRL) เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในทุกสภาพเส้นทาง นอกจากนี้ ยังติดตั้งกระจกมองข้างตามมาตรฐาน UN R46 ซึ่งช่วยเพิ่มมุมมอง ลดจุดอับสายตา และเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ในทุกการเดินทาง

๐ ตอกย้ำแนวคิด “รับจบ ครบ คุ้ม” ด้วยการดูแลแบบ Total Support

นอกเหนือจากตัวรถ ฮีโน่ยังคงส่งมอบการดูแลครบวงจรแบบ Total Support ผ่านแนวคิด Customer Journey ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อรถ การติดตั้งตัวถัง การบริการหลังการขาย การบำรุงรักษา ตลอดจนโซลูชันสนับสนุนธุรกิจขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว การเปิดตัว HINO FC DOMINATOR EURO 5 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฮีโน่ในการเติมเต็มไลน์อัพรถบรรทุก EURO 5 อย่างครบวงจร พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนารถบรรทุกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ./

ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ
ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ
ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ
ฮีโน่ เปิดตัว "Hino FC Dominator Euro 5" พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ