พอร์ซเซล่า สร้างบรรยากาศสุนทรีย์ ด้วยกระเบี้องดีไซน์เรื่องราว - เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่าน "Morocco Series" 6 คอลเลคชั่นใหม่

PORCELA (พอร์ซเซล่า) เปิดตัว "Morocco Series" คอลเลกชันกระเบื้องดีไซน์ใหม่ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากศิลปะ สถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ของราชอาณาจักรโมร็อกโก ผ่าน 6 คอลเลกชันที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองสำคัญ ผสานนวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย เพื่อรองรับทั้งงานสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน บ้าน โรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับกระเบื้องไทยสู่มาตรฐานการออกแบบระดับโลก
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้นำกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ PORCELA (พอร์ซเซล่า) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการค้นหาแรงบันดาลใจจากแหล่งศิลปะและสถาปัตยกรรมระดับโลก เพื่อนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทีมงาน PORCELA (พอร์ซเซล่า) ได้เดินทางไปศึกษางานสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้านงานกระเบื้องโมเสก ลวดลายเรขาคณิต และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ก่อนนำแรงบันดาลใจเหล่านั้นกลับมาพัฒนาเป็น Morocco Series ที่ผสมผสานเสน่ห์ของอารยธรรมโมร็อกโกเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
"เราเชื่อว่ากระเบื้องที่ดีไม่ใช่เพียงวัสดุก่อสร้าง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบรรยากาศและตัวตนของพื้นที่ ทุกซีรี่ส์ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) จึงเริ่มต้นจากการค้นหาแรงบันดาลใจ ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมจากสถานที่จริง ก่อนนำมาตีความใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน Morocco Series จึงสะท้อนทั้งเรื่องราว ความงดงาม และคุณภาพของการออกแบบในทุกแผ่นกระเบื้อง"
Morocco Series ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเมืองสำคัญในโมร็อกโกผ่าน 6 คอลเลกชันหลัก ได้แก่ Casablanca ที่สะท้อนความหรูหราของหินอ่อนสีขาว Merzouga ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทรายซาฮารา ถ่ายทอดความอบอุ่นผ่านลายหินและลายไม้ Volubilis ที่นำความสง่างามของเมืองโบราณและหินธรรมชาติมาสู่กระเบื้องโทนเข้ม Fes ที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดกระเบื้องโมเสกและเส้นสายสีทองอันประณีต รวมถึง Chefchaouen และ Marrakesh ที่เติมสีสันและความมีชีวิตชีวาผ่านเฉดสีอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม
โดย Casablanca เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสว่าง โปร่ง และหรูหราเหนือกาลเวลา Merzouga เติมความอบอุ่นและความผ่อนคลายด้วยโทนสีธรรมชาติและลายไม้ Volubilis สร้างคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น แข็งแกร่ง และร่วมสมัยด้วยลายหินธรรมชาติ ขณะที่ Fes ถ่ายทอดความประณีตของศิลปะกระเบื้องโมเสกผ่านรายละเอียดสีทองอันสง่างาม เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความพรีเมียมและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น สะท้อนแนวคิดของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ที่มุ่งสร้างสรรค์กระเบื้องซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานออกแบบ ความงาม และการใช้งานจริงในทุกโครงการ และทุกซีรี่ส์ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) พัฒนาขึ้น ตามแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งนำเสนอกระเบื้องไฮเอนด์ในราคาที่จับต้องได้ ผสานดีไซน์ คุณภาพ และนวัตกรรม เพื่อให้ทั้งเจ้าของบ้าน นักออกแบบ และผู้พัฒนาโครงการสามารถเข้าถึงวัสดุคุณภาพสูงได้มากขึ้น
Morocco Series จึงไม่ใช่เพียงซีรี่ส์กระเบื้องใหม่ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) แต่เป็นการนำแรงบันดาลใจจากอารยธรรมระดับโลกมาต่อยอดเป็นงานออกแบบที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทุกพื้นที่ พร้อมตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัย การออกแบบ และการพัฒนาโครงการในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภายใต้แนวคิดเดียวกัน PORCELA (พอร์ซเซล่า) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งกระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องลายหินอ่อน ลายหินธรรมชาติ ลายไม้ โมเสก รวมถึงกระเบื้องไวนิล SPC และ LVT เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และงานออกแบบเชิงพาณิชย์
พบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ARCHITECT & HOTELEX 2026 ระหว่างวันที่ 23–26 กรกฎาคม 2569 ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2026 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ./