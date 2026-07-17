กลุ่มทิสโก้จัด “T2IX Day 2026” ผนึกพันธมิตรชั้นนำ ดันองค์กรสู่ยุค AI ยกระดับศักยภาพสู่อนาคต

กลุ่มทิสโก้ นำโดย นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “T2IX Day 2026” ภายใต้แนวคิด “AAAI: Accelerate the Power of Human” ระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน 2569 เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคใหม่ที่ผสานศักยภาพของมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การจัดงาน T2IX Day (TISCO Tech Innovation Experience Day) ครั้งนี้มุ่งเน้นการเปิดมุมมองสู่อนาคตของการทำงานและการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางบริบทที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีทำงาน และการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยยังเน้นย้ำถึงบทบาทของ “คน” ในฐานะหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร
นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า “การนำ AI เข้ามาใช้ในทิสโก้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อลดบทบาทของคน แต่เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลกรให้ทำงานได้ดีขึ้น สร้างคุณค่าได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามุ่งพัฒนาใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การใช้เครื่องมือ (AI Assistant Tool) เพื่อเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนา AI Automation เพื่อลดข้อผิดพลาดและงานซ้ำซ้อน และการสร้าง AI Agent เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ ท้ายที่สุด แม้เทคโนโลยีจะมี ‘สมอง’ ที่เก่งเพียงใด แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริงยังคงเป็น ‘หัวใจของคน’ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้”
ภายในงานได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้น อาทิ Google Cloud, MFEC, Amazon Web Services (AWS), LINE Thailand, Wisesight, Practico Consulting และ AssetWise ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์ด้าน AI สำหรับองค์กร การบริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัย การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า การประยุกต์ใช้ AI ในงานด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้เรียนรู้ผ่าน Tech Talks, Interactive Showcase และ Hands-on Experience พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมจริง รวมถึงเรียนรู้ AI Use Cases ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในองค์กร ตัวอย่างเช่น AI Coach ที่ปรึกษาออนไลน์ที่จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการนำเสนอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการลูกค้า เพื่อช่วยคัดเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้ฝึกทักษะการให้บริการ (Role Play) เพื่อเสริมความมั่นใจและความชำนาญในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
อย่างไรก็ตาม งาน “T2IX Day 2026” สะท้อนบทบาทของกลุ่มทิสโก้ในฐานะองค์กรที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าในโลกอนาคตอย่างยั่งยืน ./