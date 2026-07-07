แนะ LGBTQ+ ปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ยืนหยัดอย่างมีคุณค่า

ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ “Pride Month 2026” กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ยังคงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก ที่ไม่เพียงสะท้อนเรื่องของตัวตนและอัตลักษณ์หากแต่ยังหมายถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในความแตกต่าง
ในปีนี้ซึ่งเศรษฐกิจยังคงเป็นโจทย์สำคัญของทุกคน สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยังอยู่ในระดับต่ำของประเทศไทย ทำให้การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท และรู้จักปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่ม LGBTQ+ ที่มีบทบาทมากขึ้น ในหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ สื่อสารมวลชน ครีเอทีฟ อุตสาหกรรมแฟชั่น ความงาม และความบันเทิง
นอกจากโจทย์ทางเศรษฐกิจแล้ว โลกยังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนวิถีการทำงาน การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว หลายอาชีพต้องปรับตัวหลายทักษะต้องเรียนรู้ใหม่ และหลายวิธีคิดต้องเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของกลุ่ม LGBTQ+ ที่มักมีความสามารถในการปรับตัวสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจการอยู่ร่วมกับความหลากหลายได้ดี การเรียนรู้และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมศักยภาพให้สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมั่นคง
เอกภพ พันธุรัตน์ นักประชาสัมพันธ์มากประสบการณ์ในวงการประชาสัมพันธ์ไทย ผู้ได้รับฉายา “Princess of PR” กล่าวถึงภาพรวมของ Pride Month ในปีนี้ว่า “Pride Month 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองตัวตน แต่คือช่วงเวลาที่สะท้อนว่า LGBTQ+ ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งในด้านสังคม การทำงาน เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตประจำวัน วันนี้เราไม่เพียงต้องกล้าเป็นตัวเอง แต่ต้องเป็นตัวเองในแบบที่มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การใช้จ่าย การวางแผนชีวิต และการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจมากขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมตัวเพื่ออนาคตและการเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”
“การเตรียมเกษียณเร็วเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราจะได้มีชีวิตในแบบที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นมนุษย์ LGBTQ+ ที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และฐานะทางการเงิน โลกข้างหน้าจะเปลี่ยนเร็วขึ้นอีกเราจำเป็นต้องมีวินัย รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และวางแผนอนาคตของตัวเองให้ดี ความหลากหลายทางเพศ มีพลังอยู่ในตัวเองมาก ทั้งพลังความคิดสร้างสรรค์ พลังการสื่อสาร และพลังในการเชื่อมโยงผู้คน แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการวางตัวให้เหมาะสมในทุกบริบท รู้จักกาลเทศะ และแสดงออกอย่างมีคุณค่า เพราะเมื่อสังคมเห็นถึงความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ การยอมรับก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน” เอกภพกล่าว
นอกจากเรื่องของการปรับตัวทางสังคมและอาชีพแล้ว เรายังเน้นย้ำว่า สุขภาพ คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในยุคนี้ โดยเฉพาะในยุคที่คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความเครียด ความเร่งรีบ และภาระทางเศรษฐกิจ การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องรอง แต่เป็นสิ่งจำเป็น
“เราอยากให้ LGBTQ+ ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการดูแลสุขภาพใจ เพราะการจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริง เราต้องเริ่มจากการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงก่อน” เอกภพกล่าวเสริม
สำหรับ Pride Month 2026 จึงเป็นมากกว่าช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง แต่คือการตอกย้ำว่า LGBTQ+ คือส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักยภาพ มีความสามารถ และมีบทบาทในการผลักดันโลกให้เดินหน้าอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์
ท้ายที่สุด ฝากข้อคิดถึงทุกคนว่า “การเป็นตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ แต่การเป็นตัวเองอย่างมีสติ มีคุณค่า พร้อมปรับตัวให้ทันโลก วางแผนอนาคต และเติบโตไปพร้อมกับสังคม คือสิ่งที่จะทำให้ความภาคภูมิใจในความเป็น LGBTQ+ งดงามและยั่งยืนที่สุด” ./