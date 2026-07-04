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ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการแข่งขันทำอาหาร “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่หลัง “เชฟอ้น-ปฐพี มูลก้อนแก้ว” คว้าชัยชนะและเงินรางวัลมูลค่าถึง 1 ล้านบาท พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจแนวใหม่ “Content Commerce Transformation” ที่ “โลตัส” ผู้นำด้านอาหารพร้อมทานสร้างสรรค์ขึ้น โดยโมเดลธุรกิจนี้มีการพลิกมุมคิดใหม่ ไม่ได้ Tie-in สินค้าในรายการ แต่เลือกที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นก่อนนำมาพัฒนาเป็นสินค้าอาหารแบบ “จากจอ สู่จาน” และจะทยอยออกจำหน่ายอีกกว่าร้อยเมนูภายในปีนี้

รายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ปิดฉากการแข่งขันอันเข้มข้นในตอนสุดท้ายพร้อมประกาศผลผู้ชนะ มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่าถึง 1 ล้านบาทให้กับ ‘เชฟอ้น-ปฐพี มูลก้อนแก้ว’ สุดยอดเชฟที่ฝ่าฟันทุกด่านหินจากผู้เข้าแข่งขัน 100 คนสู่แชมป์ที่สามารถชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมทางบ้านที่ติดตามลุ้นผลการแข่งขันกันมาตลอด 8 สัปดาห์ รับตำแหน่งนี้ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี


อย่างไรก็ตาม รายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ไม่ใช่รายการแข่งขันทำอาหารทั่วไป แต่เป็นรายการที่ถือกำเนิดจากกลยุทธ์ของ “โลตัส” (Lotus’s) ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่จากแนวคิด ‘Content Commerce Transformation’ และ ‘Experience Transformation’ เป็นการพลิกมุมคิดใหม่จากเดิมที่การโปรโมตสินค้ามักจะใช้วิธี Tie-in ในรายการทำอาหาร เปลี่ยนมาเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจผู้ชมให้ได้ก่อน จากนั้นจึงนำคอนเทนต์นั้นมาพัฒนาเป็นสินค้า เราจึงได้เห็นคอนเซ็ปต์ของรายการที่จะพัฒนาสินค้าอาหารพร้อมทานแบบ “จากจอสู่จาน” นำเมนูที่เชฟคิดค้นในรายการมาขึ้นชั้นวางจำหน่ายจริงในโลตัสทั่วประเทศ

ด้วยแนวคิดที่แตกต่างนี้จึงปลุกกระแสความสนใจให้กับรายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกฉาย เพราะนอกจากความสนุกตื่นเต้นของการแข่งขันแล้ว ผู้ชมยังได้ลุ้นว่าเมนูใดที่จะได้วางจำหน่ายในโลตัสสาขาใกล้บ้าน ข้อมูลจากโลตัสระบุว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถสร้างกระแสในกลุ่มผู้ชมได้อย่างล้นหลาม วัดได้จากยอดเข้าชมรวมกว่า 400 ล้านครั้ง และการมีส่วนร่วมกว่า 1.6 ล้านครั้งบนโซเชียลมีเดียตลอดการแข่งขัน โดยรายการขึ้นไปติดเทรนด์บนแพลตฟอร์ม X ได้เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกฉาย พร้อมสร้างกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Buzz) ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (User-Generated Content: UGC) ที่ร่วมกันรีวิวเมนูอาหารจากจอสู่จานอีกเป็นจำนวนมาก


ด้านสินค้าที่พัฒนาจากจอสู่จานนั้นเริ่มทยอยออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาร้า จากคุณอาร์ท วินมอเตอร์ไซค์สุดหล่อ, ไก่อบซอสมิโซะไวน์แดง จากคุณโจ้ ซีอีโอบริษัทญี่ปุ่น, ปีกบนไก่คั่วพริกเกลือ จากคุณว้าล แม่ครัวทีมฟุตบอลเยาวชน, ข้าวแกงไก่นอกหม้อ จากเชฟท็อป หรือ ข้าวแกงคั่วกุ้งใบชะคราม จากเชฟหยา ซึ่งโลตัสระบุข้อมูลอีกเช่นกันว่า ทุกเมนูสามารถสร้างยอดขายพุ่งสูงได้อย่างรวดเร็วและมีการรีวิวบอกต่อในกลุ่มผู้ชมรายการ ผลตอบรับที่ดีเช่นนี้นับเป็นการตอกย้ำสถานะ ‘ผู้นำด้านอาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat: RTE)’ ของโลตัสได้อย่างชัดเจน ด้วยเป็นแบรนด์ที่เข้าใจรสนิยมการทานอาหารของคนไทย สามารถคัดเลือกเมนูได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค และมีความพร้อมในด้านการพัฒนา ผลิต และการกระจายสินค้าอาหารคุณภาพสูงในระดับประเทศ

โลตัสยังแย้มด้วยว่า เมนูจากจอสู่จานจากรายการ Hidden Taste Thailand Presented by Lotus's จะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ แต่โลตัสจะทยอยนำเมนูจานเด็ดมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าอีกกว่าร้อยเมนูเพื่อวางจำหน่ายในโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสชิมเมนูจากจอสู่จาน และร่วมเฉลิมฉลองพร้อมสนับสนุนเชฟที่ทุกท่านชื่นชอบไปด้วยกัน


การสร้างสินค้าจากจอสู่จานนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ให้กับโลตัสเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจอาหารตลอดซัปพลายเชนได้ด้วย เพราะเมนูส่วนใหญ่ที่เชฟคิดค้นขึ้นในรายการมักจะเป็นเมนูพื้นถิ่นที่ใช้วัตถุดิบเฉพาะจากในท้องที่นั้นๆ การผลักดันของโลตัสที่จะนำเมนูในรายการมาจำหน่ายในวงกว้างจึงมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าขายหมุนเวียนวัตถุดิบเฉพาะจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น และช่วยสร้างการรับรู้ถึงอาหารไทยพื้นถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา รวมถึงเชฟเจ้าของสูตรที่นำมาผลิตอาหารพร้อมทานยังมีโอกาสทางธุรกิจและรายได้ที่มากขึ้นด้วย

ทั้งหมดนี้คือภาพความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำบทบาท “SMART Retail” ของโลตัส แบรนด์ที่สร้างสรรค์นำคอนเทนต์ ยอดขาย และประสบการณ์ของผู้บริโภคประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีเทลได้อย่างครบวงจร ./

ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"
ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"
ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"
ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"