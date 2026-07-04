ปิดฉากยิ่งใหญ่!! “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” เตรียมดันเมนู "จากจอ สู่จาน"

รายการแข่งขันทำอาหาร “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่หลัง “เชฟอ้น-ปฐพี มูลก้อนแก้ว” คว้าชัยชนะและเงินรางวัลมูลค่าถึง 1 ล้านบาท พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจแนวใหม่ “Content Commerce Transformation” ที่ “โลตัส” ผู้นำด้านอาหารพร้อมทานสร้างสรรค์ขึ้น โดยโมเดลธุรกิจนี้มีการพลิกมุมคิดใหม่ ไม่ได้ Tie-in สินค้าในรายการ แต่เลือกที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นก่อนนำมาพัฒนาเป็นสินค้าอาหารแบบ “จากจอ สู่จาน” และจะทยอยออกจำหน่ายอีกกว่าร้อยเมนูภายในปีนี้
รายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ปิดฉากการแข่งขันอันเข้มข้นในตอนสุดท้ายพร้อมประกาศผลผู้ชนะ มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่าถึง 1 ล้านบาทให้กับ ‘เชฟอ้น-ปฐพี มูลก้อนแก้ว’ สุดยอดเชฟที่ฝ่าฟันทุกด่านหินจากผู้เข้าแข่งขัน 100 คนสู่แชมป์ที่สามารถชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมทางบ้านที่ติดตามลุ้นผลการแข่งขันกันมาตลอด 8 สัปดาห์ รับตำแหน่งนี้ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
อย่างไรก็ตาม รายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ไม่ใช่รายการแข่งขันทำอาหารทั่วไป แต่เป็นรายการที่ถือกำเนิดจากกลยุทธ์ของ “โลตัส” (Lotus’s) ที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่จากแนวคิด ‘Content Commerce Transformation’ และ ‘Experience Transformation’ เป็นการพลิกมุมคิดใหม่จากเดิมที่การโปรโมตสินค้ามักจะใช้วิธี Tie-in ในรายการทำอาหาร เปลี่ยนมาเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจผู้ชมให้ได้ก่อน จากนั้นจึงนำคอนเทนต์นั้นมาพัฒนาเป็นสินค้า เราจึงได้เห็นคอนเซ็ปต์ของรายการที่จะพัฒนาสินค้าอาหารพร้อมทานแบบ “จากจอสู่จาน” นำเมนูที่เชฟคิดค้นในรายการมาขึ้นชั้นวางจำหน่ายจริงในโลตัสทั่วประเทศ
ด้วยแนวคิดที่แตกต่างนี้จึงปลุกกระแสความสนใจให้กับรายการ ‘Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s’ ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกฉาย เพราะนอกจากความสนุกตื่นเต้นของการแข่งขันแล้ว ผู้ชมยังได้ลุ้นว่าเมนูใดที่จะได้วางจำหน่ายในโลตัสสาขาใกล้บ้าน ข้อมูลจากโลตัสระบุว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถสร้างกระแสในกลุ่มผู้ชมได้อย่างล้นหลาม วัดได้จากยอดเข้าชมรวมกว่า 400 ล้านครั้ง และการมีส่วนร่วมกว่า 1.6 ล้านครั้งบนโซเชียลมีเดียตลอดการแข่งขัน โดยรายการขึ้นไปติดเทรนด์บนแพลตฟอร์ม X ได้เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกฉาย พร้อมสร้างกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Buzz) ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (User-Generated Content: UGC) ที่ร่วมกันรีวิวเมนูอาหารจากจอสู่จานอีกเป็นจำนวนมาก
ด้านสินค้าที่พัฒนาจากจอสู่จานนั้นเริ่มทยอยออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาร้า จากคุณอาร์ท วินมอเตอร์ไซค์สุดหล่อ, ไก่อบซอสมิโซะไวน์แดง จากคุณโจ้ ซีอีโอบริษัทญี่ปุ่น, ปีกบนไก่คั่วพริกเกลือ จากคุณว้าล แม่ครัวทีมฟุตบอลเยาวชน, ข้าวแกงไก่นอกหม้อ จากเชฟท็อป หรือ ข้าวแกงคั่วกุ้งใบชะคราม จากเชฟหยา ซึ่งโลตัสระบุข้อมูลอีกเช่นกันว่า ทุกเมนูสามารถสร้างยอดขายพุ่งสูงได้อย่างรวดเร็วและมีการรีวิวบอกต่อในกลุ่มผู้ชมรายการ ผลตอบรับที่ดีเช่นนี้นับเป็นการตอกย้ำสถานะ ‘ผู้นำด้านอาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat: RTE)’ ของโลตัสได้อย่างชัดเจน ด้วยเป็นแบรนด์ที่เข้าใจรสนิยมการทานอาหารของคนไทย สามารถคัดเลือกเมนูได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค และมีความพร้อมในด้านการพัฒนา ผลิต และการกระจายสินค้าอาหารคุณภาพสูงในระดับประเทศ
โลตัสยังแย้มด้วยว่า เมนูจากจอสู่จานจากรายการ Hidden Taste Thailand Presented by Lotus's จะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ แต่โลตัสจะทยอยนำเมนูจานเด็ดมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าอีกกว่าร้อยเมนูเพื่อวางจำหน่ายในโลตัสทุกสาขาทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสชิมเมนูจากจอสู่จาน และร่วมเฉลิมฉลองพร้อมสนับสนุนเชฟที่ทุกท่านชื่นชอบไปด้วยกัน
การสร้างสินค้าจากจอสู่จานนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ให้กับโลตัสเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจอาหารตลอดซัปพลายเชนได้ด้วย เพราะเมนูส่วนใหญ่ที่เชฟคิดค้นขึ้นในรายการมักจะเป็นเมนูพื้นถิ่นที่ใช้วัตถุดิบเฉพาะจากในท้องที่นั้นๆ การผลักดันของโลตัสที่จะนำเมนูในรายการมาจำหน่ายในวงกว้างจึงมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าขายหมุนเวียนวัตถุดิบเฉพาะจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น และช่วยสร้างการรับรู้ถึงอาหารไทยพื้นถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา รวมถึงเชฟเจ้าของสูตรที่นำมาผลิตอาหารพร้อมทานยังมีโอกาสทางธุรกิจและรายได้ที่มากขึ้นด้วย
ทั้งหมดนี้คือภาพความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำบทบาท “SMART Retail” ของโลตัส แบรนด์ที่สร้างสรรค์นำคอนเทนต์ ยอดขาย และประสบการณ์ของผู้บริโภคประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีเทลได้อย่างครบวงจร ./