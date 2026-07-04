บอร์ด ธพส. แต่งตั้ง ‘ธีธัช สุขสะอาด’ รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีมติแต่งตั้ง ดร. ธีธัช สุขสะอาด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ วาระตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2571 การแต่งตั้งครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบเรื่องค่าตอบแทนและสัญญาจ้างจากกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ดร. ธีธัช สุขสะอาด เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. มาแล้ว 6 ปี อีกทั้งในอดีตยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ อาทิ ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้อำนวยการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจและแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจของ ธพส.
ด้านประวัติการศึกษา ดร. ธีธัช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านการบริหารงานระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย การก้าวขึ้นมารับตำแหน่งในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตามแผนยุทธศาสตร์ ธพส. อย่างต่อเนื่องต่อไป ./