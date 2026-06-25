กลุ่มเซ็นทรัล รวมใจถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" เป็นล้นพ้น

กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ รวมใจถวายความอาลัย
และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา เป็นล้นพ้น
คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) รวมใจถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระเมตตา พระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงทรงดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกระดับ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป สิทธิสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส อันเป็นแบบอย่างแห่งการทรงงานเพื่อส่วนรวมตลอดพระชนม์ชีพ
พิธีแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นพิธีโดย คุณมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป จากนั้น กล่าวถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมเชิญผู้ร่วม พิธียืนสงบนิ่ง แสดงความอาลัยเป็นเวลา 47 วินาที จากนั้นคณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์, คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์, คุณพิชัย จิราธิวัฒน์, คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกกลุ่มธุรกิจร่วม ลงนามแสดงความอาลัย บริเวณเบื้องหน้าพระรูป
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 11 สาขา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยเซ็นทรัลพัฒนา 45 สาขา, ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไสตล์ 27 สาขา, ท็อปส์ พลาซ่า 4 สาขา และไทวัสดุ 90 สาขา บีเอ็นบี 20 สาขา ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยขึ้นอย่างพร้อมเพรียง พร้อมตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณร่วมกัน
กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อันหาที่สุดมิได้ ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และจะน้อมนำพระปณิธานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่ทรงเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของบุคลากรในองค์กร เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธาน และเทิดพระเกียรติคุณสืบไป./