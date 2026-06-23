ฺฺBBL จัด "Inspire Talk" ดึง 3 นักธุรกิจดัง แชร์ประสบการณ์ ที่ Work Café

ร่วมแชร์ประสบการณ์หลากมุมมอง ที่ Work Café สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ตอบโจทย์ทุกการทำธุรกรรมการเงินแบบมีสไตล์
ต่างมุมมอง แต่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร นางรัชนี นพเมือง ที่ปรึกษา นางสาวพจณี คงคาลัย นางสาวสุญาณี ภูปัญญาวานิช นางปรัศนี อุยยามะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และนายชานนท์ โสภณพนิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์
พร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม กับกิจกรรมสุดพิเศษ Inspire Talk: Different Perspective, Same Passion มุมมองที่แตกต่าง แต่แพสชันเดียวกัน โดย 3 นักธุรกิจ ผู้สร้างแบรนด์ระดับแถวหน้าในวงการกาแฟ แฟชั่น และอาหาร คุณฟาน อัครินทร์ ศิวพรพิทักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BEANS Coffee Roaster คุณหมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้ก่อตั้ง Asava Group และคุณพิณ-พิณ เจนวัฒนวิทย์ ผู้ก่อตั้ง The Rolling Pinn ซึ่งต่างมีจุดเด่นในการจับไลฟ์สไตล์ของผู้คนมาพัฒนาแบรนด์ได้อย่างโดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงยึดมั่นกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแพสชัน ใส่ใจทุกรายละเอียด และการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ พร้อมสนุกสนานกับเกม Bingo อาวุธลับ จับเงินล้าน รับของรางวัลสุดน่ารัก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
Work Café ธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ พื้นที่รูปแบบใหม่ที่ผสานบริการทางการเงินเข้ากับ Workspace อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “A Taste of Perspective” พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ให้คุณแล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 17.00 น.