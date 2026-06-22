The New Human OS: เมื่อ AI เปลี่ยนโลก แต่สิ่งที่ต้องอัปเกรดมากที่สุดคือ “ระบบปฏิบัติการมนุษย์”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การสนทนาเกี่ยวกับ AI มักมุ่งเน้นไปที่คำถามว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นได้อีกแค่ไหน จะเข้ามาแทนที่งานใดบ้าง หรือองค์กรควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แต่บนเวที Thailand HR Tech Conference & Exposition 2026 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลับชวนผู้ฟังมองลึกลงไปกว่านั้น ด้วยคำถามที่สำคัญกว่าเรื่องเทคโนโลยี นั่นคือ ในวันที่ AI กำลังเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว มนุษย์ควรอัปเกรด “ระบบปฏิบัติการ” ของตนเองอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
หัวข้อ The New Human OS: ระบบปฏิบัติการมนุษย์ชุดใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงการพูดถึง AI แต่เป็นการชวนคิดถึงการเปลี่ยนแปลงระดับอารยธรรม ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และระบบคุณค่า โดย ดร.สุวิทย์ เริ่มต้นจากการอธิบายว่า โลกกำลังเผชิญภาวะ “โลกป่วน” ที่ไม่ได้เป็นเพียงความผันผวนระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนระเบียบโลกครั้งใหญ่ (Reordering of the World Order) ซึ่งอำนาจกำลังเคลื่อนย้ายจากการครอบครองดินแดนและทรัพยากร ไปสู่การครอบครองข้อมูล การรับรู้ และกรอบความคิดของผู้คน
ในอดีต อำนาจของโลกอยู่ใน First Sphere ซึ่งเกี่ยวข้องกับดินแดน ทรัพยากร และกำลังทางทหาร ก่อนจะขยับเข้าสู่ Second Sphere ที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต เครือข่าย เงินทุน ตลาด และเทคโนโลยี จากนั้นพัฒนาไปสู่ Third Sphere ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน การเมือง และกติกา แต่ปัจจุบันโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วย Fourth Sphere ซึ่งเป็นอำนาจจากข้อมูล การสื่อสาร การรับรู้ และการกำหนดกรอบความคิดของผู้คน
การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวทำให้โลกเผชิญสัญญาณกระเพื่อมสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ Global Unplugging หรือการแยกตัวของโลก Weaponization of Everything หรือการทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นอาวุธ Polarization หรือความแตกแยกทางความคิด Fragmentation หรือการแตกกระจายของระบบโลก Contested Multipolarity หรือการแข่งขันของมหาอำนาจหลายขั้ว และ Trust Erosion หรือวิกฤตความไว้วางใจที่เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม
ดร.สุวิทย์ชี้ให้เห็นว่า หากในอดีตการแข่งขันระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากการครอบครองทรัพยากรหรือกำลังการผลิต ปัจจุบันการแข่งขันกำลังเคลื่อนเข้าสู่ระดับที่ลึกกว่า นั่นคือการแข่งขันผ่าน Ecosystem, Platform, Protocol, Algorithms และ Operating System ของสังคม โลกไม่ได้แข่งขันกันด้วยสินค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่แข่งขันกันด้วย “โครงสร้างที่กำหนดวิธีคิด วิธีเชื่อมต่อ และวิธีสร้างคุณค่า” ของผู้คนและองค์กร
ภายใต้บริบทดังกล่าว โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านทางกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญ จากยุคที่เน้นการครอบครองทรัพยากร สู่ยุคที่เน้นการควบคุมข้อมูล จาก Rule of Law สู่ Rule of Code จาก Value Creation สู่ Value Orchestration จากมนุษย์ในฐานะศูนย์กลางของระบบ สู่มนุษย์ในฐานะ Node หนึ่งในเครือข่ายขนาดใหญ่ และจากการสะสมความรู้ ไปสู่การแข่งขันด้านความเร็วในการเรียนรู้ของระบบทั้งหมด
นี่คือเหตุผลที่ AI กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในเวลานี้ เพราะ AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่กำลังเปลี่ยน Operating Model ของทั้งองค์กรและสังคม ดร.สุวิทย์อธิบายว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตจะไม่ได้เกิดจากการมี AI เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสามารถในการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ได้อย่างเหมาะสม
ดร.สุวิทย์เสนอแนวคิด The New Human Operating System โดยมองว่า Human OS คือสถาปัตยกรรมใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่าง Human Intelligence และ Artificial Intelligence เป้าหมายไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ด้วย AI แต่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และศักยภาพของมนุษย์โดยไม่ลดทอน Human Agency หรือความสามารถในการกำหนดทิศทางชีวิตและสังคมด้วยตนเอง
แก่นสำคัญของแนวคิดนี้คือ การเปลี่ยนบทบาทของมนุษย์จากผู้ปฏิบัติงาน มาเป็น Direction-Setting Agent หรือผู้กำหนดทิศทาง ขณะที่ AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการขยายศักยภาพของมนุษย์ ดร.สุวิทย์ย้ำว่า อนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของ AI เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบสถาปัตยกรรม Human-AI ที่เหมาะสม เพราะ “Future depends not on AI intelligence, but on human-AI architecture design.”
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญคือ Acceleration without Architecture หรือการเร่งความเร็วโดยไม่มีสถาปัตยกรรมรองรับ องค์กรจำนวนมากกำลังมุ่งเน้นเรื่อง Optimization แต่ละเลย Governance ขาด Moral Architecture ขาด Governance Architecture และขาด Cognitive Sovereignty หรืออำนาจในการกำหนดทิศทางความคิดของตนเอง ส่งผลให้ AI อาจขยายความเสี่ยงได้เร็วกว่าที่จะสร้างคุณค่า
ดร.สุวิทย์เตือนว่า ความเสี่ยงสำคัญของยุค AI ไม่ใช่การที่ AI ฉลาดเกินไป แต่คือการที่มนุษย์ออกแบบระบบผิดพลาด จนเกิดสิ่งที่ดร.สุวิทย์เรียกว่า Fourth Human Marginalization หรือการที่มนุษย์ถูกลดบทบาทและถูกผลักออกจากศูนย์กลางของการตัดสินใจโดยไม่รู้ตัว
เพื่ออธิบายการเดินทางของมนุษย์และองค์กรในยุค AI ดร.สุวิทย์เสนอโมเดล Human-AI Maturity 6 ระดับ เริ่มจาก Level 1 Automation ซึ่ง AI เป็นเครื่องมือช่วยงาน Level 2 Optimization ที่ AI ช่วยเพิ่มความเร็วและขยายขนาดการทำงาน Level 3 Augmentation ที่ AI เสริมศักยภาพมนุษย์ Level 4 Exploration ที่ AI ช่วยค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ Level 5 Convolution ที่มนุษย์และ AI ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสูงสุดคือ Level 6 Governance ซึ่งมนุษย์ทำหน้าที่กำหนดคุณค่า ทิศทาง และกติกาของระบบทั้งหมด
สิ่งที่น่าสนใจคือ ดร.สุวิทย์มองว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในระดับ Optimization ขณะที่ความได้เปรียบอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นในระดับ Convolution และ Governance ซึ่งเป็นพื้นที่ของ Co-Creation และการกำกับดูแล มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว
อีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่ถูกนำเสนอคือ Frontiers of Knowledge หรือการขยายพรมแดนความรู้ 4 รูปแบบ ได้แก่ Quantitative Expansion ที่ AI ช่วยเพิ่มปริมาณและความเร็วในการทำงาน Capability Expansion ที่ AI ช่วยขยายศักยภาพมนุษย์ Possibility Expansion ที่ AI ช่วยค้นพบทางเลือกใหม่ และ Paradigm Creation ที่มนุษย์และ AI ร่วมกันสร้างกรอบความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่แม้ AI จะช่วยขยายขอบเขตความรู้ได้อย่างมหาศาล ดร.สุวิทย์กลับเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการขยาย “ระดับความตระหนักรู้” ของมนุษย์ ดร.สุวิทย์เสนอว่า Human OS ชุดใหม่ต้องเปลี่ยนจาก Cognitive Agent ไปสู่ Conscious Being จากเดิมที่มนุษย์เน้นการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ ไปสู่การมีสติรู้เท่าทันตนเองและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ในอดีต เราให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์และการแข่งขัน แต่ในโลกใหม่ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Consciousness ซึ่งเป็น Meta-Capability หรือความสามารถระดับสูงที่กำกับการตัดสินใจทั้งหมด ดร.สุวิทย์เสนอให้ขยายกรอบการพัฒนาจาก STEAM-ME ไปสู่ STEAM-ME-C** โดยเพิ่ม Consciousness เข้าไปเป็นแกนสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาคน
ภาวะผู้นำในยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงการมี Cognitive Clarity หรือความชัดเจนทางความคิด แต่ต้องมี Moral Compass หรือเข็มทิศทางจริยธรรม มี Phronesis หรือปัญญาเชิงปฏิบัติ และมี Systemic Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อผลกระทบของการตัดสินใจในระดับระบบทั้งหมด
สำหรับองค์กร ดร.สุวิทย์เสนอว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตจะไม่ได้มาจาก AI Efficiency เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก Architectural Intelligence ซึ่งเป็นการผสานระหว่าง Technology, Talent, Values และ Governance เข้าด้วยกัน องค์กรต้องเปลี่ยนจาก AI Adoption ไปสู่ AI Co-Architecture จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ ไปสู่การร่วมออกแบบอนาคตของมนุษย์และ AI ไปพร้อมกัน
ดร.สุวิทย์ปิดท้ายด้วยคำเตือนที่ทรงพลังว่า หากเรามุ่งเน้นเพียง Optimization โดยไม่มี Convolution และ Governance มนุษย์อาจเผชิญความเสี่ยงจาก Marginalization, Instability และ Ethical Catastrophe แต่หากสามารถผสานความเร็วของเทคโนโลยีเข้ากับทิศทางและคุณค่าที่ถูกต้องได้ เราจะสามารถใช้ AI เป็นพลังในการยกระดับมนุษยชาติได้อย่างแท้จริง
คำถามสุดท้ายที่ ดร.สุวิทย์ ทิ้งไว้บนเวทีจึงไม่ใช่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหน แต่คือ “เราจะเป็นสถาปนิกหรือจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ของอนาคตที่กำลังถูกสร้างขึ้น” ./