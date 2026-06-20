AssetWise Creator Club ดึง “โมชิ” แนะ 5 สูตรสร้างคอนเทนต์อสังหาฯ สะท้อนแนวคิดหนุนการเติบโตของคนรุ่นใหม่

“ยอดวิวหลักล้านไม่ได้เกิดจากโชค แต่เกิดจากการเข้าใจคนดูและทำคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ...”
นี่คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ “โมชิ” สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ CEO TJN และเจ้าของเพจ Moshikub ถ่ายทอดให้กับเหล่า Creator รุ่นใหม่ในงาน “Welcome & Level Up” ภายใต้โปรแกรม AssetWise Creator Club ที่จัดขึ้นที่โครงการ Modiz Vault เกษตร – ศรีปทุม โดยมี นางสาวอาจารีย์ เมฆศิริ รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายบริหารงานการตลาด บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ Creator รุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกกรรมกว่า 40 คนอย่างอบอุ่น
ภายใน Session หัวข้อสุดเข้มข้น “The 10X Property Creator” โมชิได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ ตั้งแต่วันที่มียอดชมเพียงหลักร้อย จนสามารถพัฒนาสู่คอนเทนต์ที่มียอดวิวหลักล้าน พร้อมชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จบนโลกดิจิทัลไม่ได้เกิดจากโชค แต่เกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอและการเข้าใจผู้ชมอย่างแท้จริง ลุยทำทุกวัน และพัฒนาคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปออกมาเป็น 5 สูตรสำคัญ ดังนี้
1.เข้าใจคนดู ก่อนคิดเรื่องไวรัล หนึ่งในข้อที่ Creator มักมองข้าม คือการสร้างคอนเทนต์โดยไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มผู้ชมต้องมองไปถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และกำลังซื้อ เช่น คนที่มีรายได้ 9,000 บาท หรือ 100,000 บาท แม้จะเป็นบริโภคอาหารเหมือนกัน แต่มีวิธีคิด และการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน เช่นเดียวกับอายุที่ส่งผลต่อความสนใจ ดังนั้น ก่อนจะสื่อสารอะไร ต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดกับใคร และเขาอยากฟังอะไร
2.Hook ที่ดีต้องหยุดสายตาในไม่กี่วินาที อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของคอนเทนต์ไวรัล คือ Hook ที่ดึงความสนใจในช่วงแรกของคลิปคือ หยุดคนดูไม่ให้เลื่อนหน้าจอ และกระตุ้นความอยากรู้จนดูต่อ เช่น การตั้งคำถาม การนำเสนอข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ การพูดถึงความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ การเล่าสถานการณ์ที่คนดูรู้สึกเชื่อมโยงได้ สำหรับคอนเทนต์อสังหาฯ Hook ที่ดีควรเชื่อมโยงกับความฝัน ไลฟ์สไตล์ หรือ Pain Point ของผู้บริโภค เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมตั้งแต่ช่วงแรกของคลิป
3.สูตรคอนเทนต์ที่คนอยากดูจนจบ คือการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ชม โดยมี 6 แนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ได้แก่ โชว์ขั้นตอนการทำงาน สอนเทคนิคหรือ How-to เล่าเรื่องราว แชร์มุมมองหรือความคิดเห็น สร้างความบันเทิงด้วยมุกตลก นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมแนะนำรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้ากล้อง การใช้ภาพประกอบพร้อมเสียงบรรยาย การตัดต่อวิดีโอพร้อมพากย์ หรือการสร้างสถานการณ์จำลอง ซึ่งได้รับความนิยมสูงในหลายแพลตฟอร์ม
4.เปลี่ยนยอดวิวเป็นฐานแฟนด้วย Call to Action แม้คอนเทนต์จะมียอดวิวสูง แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้ติดตามหรือฐานข้อมูลของแบรนด์ได้ ก็อาจพลาดโอกาสสำคัญทางธุรกิจ Call to Action (CTA) หรือการกระตุ้นให้ผู้ชมลงมือทำบางอย่างหลังชมคอนเทนต์ เช่น กดติดตาม กดบันทึก กดแชร์ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น จึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ Creator ควรสร้างพื้นที่ หรือ Community ของตนเอง เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้ติดตามในระยะยาว ไม่ฝากทุกอย่างไว้กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
5.ใช้ AI เป็นผู้ช่วย ไม่ใช่แค่เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างคอนเทนต์ ทั้งการเขียน Prompt ที่ละเอียดและชัดเจน จะช่วยให้ AI สร้างผลลัพธ์ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพ อินโฟกราฟิก หรือการวิเคราะห์คอนเทนต์ สำหรับสายอสังหาฯ AI ยังสามารถช่วยสร้าง Infographic Map จากข้อมูล Google Maps ในการนำเสนอจุดเด่นด้านทำเล และสถานที่สำคัญรอบโครงการได้รวดเร็วและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการสร้าง AI VDO จาก Google Flow ที่สามารถเปลี่ยนชุดและฉากที่เหมาะสมได้เพียงไม่กี่นาที ซึ่งช่วยลดเวลาการผลิตคอนเทนต์ได้อย่างมาก
เมื่อเนื้อหาดีแล้ว อุปกรณ์ต้องปังด้วย ภายในงานจึงมีกิจกรรม Workshop ทดลองใช้งาน Canon PowerShot V10 กล้องสำหรับสาย Vlog และ Content Creator โดย ปิยะพงษ์ โคตรวงศ์ Product Specialist บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มาแนะนำฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในยุคดิจิทัล และอีกหนึ่งความตื่นเต้นของกิจกรรมในครั้งนี้ Creator ที่ร่วมกิจกรรมจะมีการทำวีดิโอคอนเทนต์ชาเลนท์รีวิวโครงการ Modiz Valt เกษตร-ศรีปทุม ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท และสำหรับการรีวิวโครงการอื่นๆ ของแอสเซทไวส์ รวมทั้งหมด 36 โครงการจะได้รับผลตอบแทนจาก Reviews & Affiliate Commissions สูงสุดถึง 500,000 บาท* เมื่อมีการจองและตัดสินใจซื้อจากลิงก์หรือคอนเทนต์ หรือ Friend Get Friends รับค่าแนะนำสูงสุด 500,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแอสเซทไวส์
กิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดของ แอสเซทไวส์ ที่เป็นมากกว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนการเติบโตของคนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้าง Networking Activity ที่เปิดพื้นที่ให้เหล่า Creator ได้พบปะ แลกเปลี่ยนไอเดีย และสร้าง Connection ใหม่ๆ ภายใน Community รวมถึงกิจกรรม Content Creation Challenge ที่ออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมออกมาอย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกันในโลกของ Content Creator และ Digital Lifestyle ./