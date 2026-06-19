BSA x พันธมิตรชั้นนำ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไทย ผ่านงาน "Disruptors #3: Delulu is the Solulu"

สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (Bangkok Startup Association: BSA) ร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำ ได้แก่ LINE SCALE UP, Stripe, Playmaker Bespoke และ Wangift เฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดงาน “Disruptors #3: Delulu is the Solulu – The Extravagant Anti-Networking Night” ซึ่งรวบรวมผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้นำจากแวดวงครีเอทีฟทั่วทั้งระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยกว่า 300 คน ร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านบทสนทนาที่มีความหมาย โดยโอกาสพิเศษครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ BSA ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
บิลลี่ แวน เดอ ลู (Billy van der Loo) ประธาน สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) และ Managing Director แห่ง StartupBreed Recruitment กล่าวว่า “BSA ยังคงมุ่งมั่นในการผลักดันศักยภาพและขับเคลื่อนการเติบโตของวงการสตาร์ทอัพไทย ร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง โดยเราเชื่อว่าความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสตาร์ทอัพไม่ได้เกิดจากความสำเร็จขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่เกิดจากการร่วมกันสร้างโอกาส เชื่อมโยงทรัพยากร และขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆ ระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดศักยภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวก และเติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”
ศิรัญญา บัณฑรวรพันธุ์, Director of Corporate Strategy & Incubation, LINE Thailand (LINE SCALE UP) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะขับเคลื่อนระบบนิเวศเทคโนโลยีของประเทศไทย LINE SCALE UP รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมมือกับสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) อีกครั้งในปีนี้ ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการสตาร์ทอัพไทย เราเชื่อมั่นว่าการผสานพลังของเครือข่ายผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งของ BSA เข้ากับฐานผู้ใช้งาน LINE กว่า 56 ล้านคน รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ในระบบนิเวศของเรา จะช่วยสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพให้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายที่จำเป็นต่อการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ และร่วมสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย”
ด้านเมย์ ศักดานุรักษ์, Market Lead for Commercial and SSMB, Stripe Thailand กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการเติบโตด้านสตาร์ทอัพ โดยมีผู้ก่อตั้งธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมากที่กำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก Stripe มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น ขยายการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักนวัตกรรมที่กำลังร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
Tim Grassin ผู้ก่อตั้ง Wangift ร่วมแชร์มุมมองว่า “แม้หลายองค์กรจะให้ความสำคัญกับการยกย่องและเห็นคุณค่าของพนักงาน แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง Wangift จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้คุณค่ากับบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม เรามองว่า BSA กำลังสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ให้ความสำคัญกับคนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ การสนับสนุนงานในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา และเป็นโอกาสในการร่วมสนับสนุนผู้ก่อตั้งธุรกิจและผู้บริหารที่กำลังขับเคลื่อนแนวทางใหม่ในการดูแลทีมงานในวงการสตาร์ทอัพไทย”
ด้าน Arjan Ahluwalia กรรมการผู้จัดการ Playmaker Bespoke กล่าวว่า “ตลอดกว่า 25 ปีที่ผ่านมา Playmaker Bespoke ได้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้นำ นักนวัตกรรม และผู้มีวิสัยทัศน์จากหลากหลายวงการ เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) เพราะเราเชื่อว่าผู้ประกอบการที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้โลกในวันข้างหน้า ควรมีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของพวกเขาไปพร้อมกัน”
ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทและความแข็งแกร่งของสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) ในฐานะศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ และผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือจากพาร์ตเนอร์หลากหลายภาคส่วน ทั้งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ หรือ BSA (Bangkok Startup Association) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในระบบสตาร์ทอัพอย่างแท้จริง มีเป้าหมายเพื่อรวมพลังและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ BSA ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นักลงทุน ที่ปรึกษา พันธมิตรจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ตลอดจนผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด โดยเราจัดกิจกรรมมากกว่า 24 ครั้งต่อปี BSA มีพันธกิจในการลดอุปสรรคของผู้ประกอบการ และช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างยั่งยืน ./