xs
xsm
sm
md
lg

BSA x พันธมิตรชั้นนำ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไทย ผ่านงาน "Disruptors #3: Delulu is the Solulu"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (Bangkok Startup Association – BSA) ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ LINE SCALE UP, Stripe, Playmaker Bespoke และ Wangift จัดงาน “Disruptors #3: Delulu is the Solulu – The Extravagant Anti-Networking Night” รวบรวมผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ นักลงทุน และครีเอทีฟในแวดวงนวัตกรรมกว่า 300 คน เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ BSA ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ The Consul Club อาคาร JLK Tower กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บุคคลจากซ้ายไปขวา: คุณวริศ จำวุฒิประชา, New Ventures Strategy Office, LINE Company (Thailand) คุณศิรัญญา บัณฑรวรพันธุ์, Director of Corporate Strategy & Incubation, LINE Thailand (LINE SCALE UP) คุณเมย์ ศักดานุรักษ์, Market Lead for Commercial and SSMB, Stripe Thailand คุณบิลลี่ แวน เดอ ลู ประธาน สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) และ Managing Director แห่ง StartupBreed Recruitment คุณ Arjan Ahluwalia กรรมการผู้จัดการ Playmaker Bespoke คุณ Simon Osborne (Good4u – Founder & CEO, ที่ปรึกษาพิเศษให้ BSA) คุณ Tim Grassin ผู้ก่อตั้ง Wangift คุณ Luka Portugal, Head of Operations, Wangift
สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (Bangkok Startup Association: BSA) ร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำ ได้แก่ LINE SCALE UP, Stripe, Playmaker Bespoke และ Wangift เฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดงาน “Disruptors #3: Delulu is the Solulu – The Extravagant Anti-Networking Night” ซึ่งรวบรวมผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ นักลงทุน และผู้นำจากแวดวงครีเอทีฟทั่วทั้งระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยกว่า 300 คน ร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านบทสนทนาที่มีความหมาย โดยโอกาสพิเศษครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ BSA ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บิลลี่ แวน เดอ ลู (Billy van der Loo) ประธาน สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) และ Managing Director แห่ง StartupBreed Recruitment กล่าวว่า “BSA ยังคงมุ่งมั่นในการผลักดันศักยภาพและขับเคลื่อนการเติบโตของวงการสตาร์ทอัพไทย ร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง โดยเราเชื่อว่าความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสตาร์ทอัพไม่ได้เกิดจากความสำเร็จขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง แต่เกิดจากการร่วมกันสร้างโอกาส เชื่อมโยงทรัพยากร และขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆ ระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดศักยภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวก และเติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”

ศิรัญญา บัณฑรวรพันธุ์, Director of Corporate Strategy & Incubation, LINE Thailand (LINE SCALE UP) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะขับเคลื่อนระบบนิเวศเทคโนโลยีของประเทศไทย LINE SCALE UP รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมมือกับสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) อีกครั้งในปีนี้ ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการสตาร์ทอัพไทย เราเชื่อมั่นว่าการผสานพลังของเครือข่ายผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งของ BSA เข้ากับฐานผู้ใช้งาน LINE กว่า 56 ล้านคน รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ในระบบนิเวศของเรา จะช่วยสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพให้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายที่จำเป็นต่อการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ และร่วมสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทย”

ด้านเมย์ ศักดานุรักษ์, Market Lead for Commercial and SSMB, Stripe Thailand กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการเติบโตด้านสตาร์ทอัพ โดยมีผู้ก่อตั้งธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมากที่กำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก Stripe มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น ขยายการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักนวัตกรรมที่กำลังร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

Tim Grassin ผู้ก่อตั้ง Wangift ร่วมแชร์มุมมองว่า “แม้หลายองค์กรจะให้ความสำคัญกับการยกย่องและเห็นคุณค่าของพนักงาน แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง Wangift จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการให้คุณค่ากับบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม เรามองว่า BSA กำลังสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ให้ความสำคัญกับคนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ การสนับสนุนงานในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา และเป็นโอกาสในการร่วมสนับสนุนผู้ก่อตั้งธุรกิจและผู้บริหารที่กำลังขับเคลื่อนแนวทางใหม่ในการดูแลทีมงานในวงการสตาร์ทอัพไทย”

ด้าน Arjan Ahluwalia กรรมการผู้จัดการ Playmaker Bespoke กล่าวว่า “ตลอดกว่า 25 ปีที่ผ่านมา Playmaker Bespoke ได้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้นำ นักนวัตกรรม และผู้มีวิสัยทัศน์จากหลากหลายวงการ เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) เพราะเราเชื่อว่าผู้ประกอบการที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้โลกในวันข้างหน้า ควรมีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของพวกเขาไปพร้อมกัน”

ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทและความแข็งแกร่งของสมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ (BSA) ในฐานะศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ และผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือจากพาร์ตเนอร์หลากหลายภาคส่วน ทั้งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สมาคมการค้าบางกอก สตาร์ทอัพ หรือ BSA (Bangkok Startup Association) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในระบบสตาร์ทอัพอย่างแท้จริง มีเป้าหมายเพื่อรวมพลังและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ BSA ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นักลงทุน ที่ปรึกษา พันธมิตรจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ตลอดจนผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวด โดยเราจัดกิจกรรมมากกว่า 24 ครั้งต่อปี BSA มีพันธกิจในการลดอุปสรรคของผู้ประกอบการ และช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างยั่งยืน ./