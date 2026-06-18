Taiwan Excellence เปิดตัวนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ-โซลูชันอัจฉริยะ เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ในงาน Manufacturing Expo 2026

ก้าวสู่มิติใหม่ของอุตสาหกรรมไทย กับ Taiwan Excellence ในงาน Manufacturing Expo 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมเทคโนโลยีจาก 17 บริษัทชั้นนำของไต้หวันที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence มาจัดแสดงนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและโซลูชันการผลิตอัจฉริยะ เพื่อให้ได้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีจากไต้หวันที่มีความยืดหยุ่นสูงและได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “Building Sustainable Manufacturing with Taiwan's Adaptive Solutions” หรือ “สร้างการผลิตที่ยั่งยืนด้วยโซลูชันอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ไวจากไต้หวัน” Taiwan Excellence Pavilion ได้นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตของไต้หวันที่มีความยืดหยุ่นสูงและแม่นยำ ครอบคลุมทั้งระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยี AI Computing โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และโซลูชันเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
หนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ของงานคือ การเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด จาก 4 บริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ AAEON, ASSOMA, PLANET Technology และ WALRUS PUMP โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไต้หวันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันที่สามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย พร้อมสร้างรากฐานสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในอนาคต
AAEON นำเสนอที่สุดของ Edge AI 2 รุ่น ได้แก่ PICO-MTU4-SEMI คอมพิวเตอร์ฝังตัวขนาดกะทัดรัดที่ขับเคลื่อนด้วย Intel® Core™ Ultra Processor พร้อมหน่วยประมวลผล NPU ในตัว และ Aldea-920NP ชุด AI Integrated Kit แบบ Dual Processor ที่รองรับ NVIDIA® Jetson™ พร้อมโครงสร้างอัจฉริยะ SBC และ COM ที่มีความ ยืดหยุ่นสูง ทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการประมวลผล AI ณ จุดปฏิบัติงาน (AI@Edge) รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและภาพแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน และกระบวนการตัดสินใจในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้าน PLANET Technology เปิดตัวโซลูชันเครือข่ายอุตสาหกรรมขั้นสูง ได้แก่ VCG-2406WP-NR (Industrial/Vehicle 5G NR Cellular Wireless Gateway) และ WGS-5215-16UP4XV (Industrial Managed Ethernet Switch) ซึ่งได้รับการออกแบบ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูง และมีความเสถียรระดับอุตสาหกรรม ช่วยเชื่อมโยงเครื่องจักรและระบบควบคุมเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน IIoT และโรงงานอัจฉริยะ
ขณะที่ WALRUS PUMP นำเสนอโซลูชันระบบปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรักษาการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องและมีความเสถียรสำหรับภาคอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และสาธารณูปโภค ด้วยประสิทธิภาพด้านแรงดันน้ำที่เชื่อถือได้และการออกแบบที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน อีกทั้งช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ส่วน ASSOMA นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านระบบจัดการและลำเลียงขนส่งสารเคมีผ่าน AVF-X Series (Superior Efficiency Magnetic Drive Pump) และ AVF-C Series (Superior Efficiency Canned Motor Pump) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมลดการใช้พลังงานและค่าบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีความเสี่ยงสูง
นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดังกล่าว ภายใน Taiwan Excellence Pavilion ยังรวบรวมนวัตกรรมจากอีก 13 แบรนด์ชั้นนำของไต้หวัน ได้แก่ APLEX, CHIMEI MOTOR, FATEK, FENRI, GETAC, HCP, KSS, MCM, SOLOMON, SYNTEC, TECHMAN ROBOT, TONG CHENG และ RHYMEBUS ซึ่งร่วมกันสะท้อนถึงระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ครบวงจร ครอบคลุมด้านระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่ออุตสาหกรรมและการผลิตที่นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
งาน Manufacturing Expo 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไต้หวันและประเทศไทยในการยกระดับนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม Taiwan Excellence ภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชันการผลิตอัจฉริยะที่จะสามารถนำมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยุคดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่นๆ Taiwan Excellence ยังคงมุ่งมั่นผลักดันและขับเคลื่อนภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมอัจฉริยะในอนาคต ./