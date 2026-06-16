ทิสโก้ ชี้ศก.โลกครึ่งหลังเสี่ยง “Stagflation” ย้ำศก.ไทยยังโตต่ำกว่าศักยภาพ แต่การลงทุนภาคเอกชน-ตปท.ขยายตัว

ทิสโก้ประเมินเศรษฐกิจโลกครึ่งหลังปี 2569 เผชิญ “แรงเสียดทาน” ชัด ทั้งเงินเฟ้อพุ่ง - กำลังซื้ออ่อนตัว และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ เสี่ยงเข้าสู่ภาวะ “Stagflation” ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นจากกำไรบริษัทหนุน แต่เปราะบางจาก Oil Shock และบอนด์ยีลด์สูง ขณะที่หุ้นไทยยังมีศักยภาพที่จะก้าวพ้นบทบาทสินทรัพย์หลบความผันผวน หากภาครัฐเร่งสร้างความเชื่อมั่น
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกดีกว่าที่หลายฝ่ายกังวล แม้จะเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามอิหร่านและความขัดแย้งทางการค้า โดยโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวรุนแรงหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยยังมีจำกัด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากสงครามการค้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกระทบต่อการค้า การลงทุน และความเชื่อมั่นทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการส่งออก รวมถึงประเทศไทย และยังคงต้องติดตามพัฒนาการของสงครามอิหร่านอย่างใกล้ชิด
ในด้านนโยบายการเงิน หลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับปัจจุบันตลอดปีนี้
สำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจยังเติบโตในอัตราต่ำกว่าศักยภาพ และมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 2% ในปีนี้และปีหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกที่สำคัญคือการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่คาด และอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ด้านตลาดทุน แนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร พาณิชย์ และพลังงาน รวมถึงมาตรการส่งเสริมศักยภาพบริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ Jump+ ในระยะข้างหน้า
“ตลาดหุ้นไทยยังมีศักยภาพที่จะเป็นมากกว่าสินทรัพย์หลบความผันผวน หากภาครัฐสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจให้กลับไปเติบโตในระดับ 3–4% ได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการออกแบบมาตรการอย่าง TISA ให้สามารถดึงดูดเงินออมระยะยาวเข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายไพบูลย์กล่าว
๐ เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่แรงเสียดทานชัด
ด้านนายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงกลางปี 2569 เริ่มสะท้อน “แรงเสียดทาน” ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 4.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี จากแรงหนุนสำคัญของราคาพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผ่านไปยังภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ลดลงเหลือเพียง 44.8 จุด ต่ำสุดในรอบ 74 ปี โดยผู้บริโภค 2 ใน 3 เริ่ม “ลดการใช้จ่าย” ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้าปรับขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็น 4.8% และ 3.9% ตามลำดับ
“ประเด็นที่ต้องจับตาไม่ใช่แค่เงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่คือการที่เงินเฟ้อเริ่มฝังอยู่ในความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้การควบคุมเงินเฟ้อในอนาคตทำได้ยากยิ่งขึ้น” นายคมศรกล่าว
จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ความเสี่ยงของภาวะ “Stagflation” หรือ ภาวะเศรษฐกิจโลกโตช้าแต่เงินเฟ้อสูง กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง ท่ามกลางแรงกดดันหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1.ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง 2.โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปราะบางและถูกกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า ส่งผลให้สัดส่วนการค้าโลกต่อ GDP (Trade-to-GDP) ลดลง โดยในปี 2565 อยู่ที่ระดับ 62.8% เหลือเพียง 56.8% ในปี 2567 และ 3.การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ที่ยังขยายตัวในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลง
“เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะ “โตช้า ต้นทุนสูง” ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อตลาด ขณะที่ทิศทางนโยบายการเงินยังเป็นอีกตัวแปรสำคัญ โดยตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ แต่โอกาสปรับขึ้นยังมีมากกว่าการลดลง ซึ่งจะยิ่งกดดันกำลังซื้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี” นายคมศรกล่าว
อย่างไรก็ดี แม้เผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับฟื้นตัวได้ดี หลังเผชิญความผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ใน S&P 500 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ ขณะเดียวกัน กำไรล่วงหน้า 12 เดือน (Forward Earnings) ปรับขึ้นต่อเนื่องราว 12% ซึ่งสูงกว่าการปรับขึ้นของดัชนี ส่งผลให้ค่า P/E ล่วงหน้าปรับลดลง และมูลค่าหุ้นน่าสนใจมากขึ้นในเชิงพื้นฐาน
ทั้งนี้ ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1. ราคาน้ำมันพุ่งซ้ำ (Oil Shock) โดยเฉพาะหากเกิดการหยุดชะงักของช่องทางขนส่งพลังงาน จะส่งผลต่อเงินเฟ้อและต้นทุนทางเศรษฐกิจทันที 2.แรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield Pressure) ที่อยู่ในระดับสูงและปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดสงคราม และ 3. ความเสี่ยงจาก Stagflation ที่กระทบทั้งกำไรและมูลค่าหุ้น ./