WHO ยกย่อง "นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์" ผอ.รพ.ชุมชนอุ้งผาง อุทิศตัวช่วยผู้ยากไร้ถิ่นทุรกันดาร 35 ปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงความยินดีแด่ "นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอุ้มผาง ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่นหนึ่ง ซึ่งได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ" จากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวแสดงความยินดีแก่ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ในการรับรางวัลทรงเกียรติจากองค์การอนามัยโลก เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสูงสุดแก่บุคลากรสาธารณสุข ผู้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ
“รางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรตินี้ มิได้สะท้อนเพียงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศในวิชาชีพเท่านั้น หากยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่น อุตสาหะ และจิตวิญญาณแห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้สังคมตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี โดยเฉพาะการอุทิศตน ดูแลสุขภาพของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบทในท้องถิ่นห่างไกล ผู้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด"
"ผลงานโดดเด่นที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติอย่างยอดเยี่ยม จึงทำให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ติดกับชายแดนเมียนมาร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คุณหมอทำงานด้วยความสุข ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชน จึงเกิดกัลยาณมิตรมากมายที่เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งแรงกาย เสียสละเวลาและกำลังทรัพย์ ที่จะร่วมอุดมการณ์เดียวกับคุณหมอ ความสำเร็จในวันนี้จึงมิได้เป็นเพียงเกียรติประวัติส่วนบุคคลเท่านั้น หากยังเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน ของคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาคมชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอีกด้วย"นพ.เฉลิมชัย กล่าวชื่นชม