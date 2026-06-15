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วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. รับมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร หนุนโอกาสการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้การต้อนรับบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด นำโดย นายเกษมสิน กาญจนชัยภูมิ Chief Executive Officer และบุษยาภรณ์ ปิยะธรรมวุฒิกุล Chief Operating Officer ในโอกาสมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่ นายจิตรฤทธิ์ สายดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.

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