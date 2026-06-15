Seafood from Norway ชวนร่วมมหกรรมบอลโลก ในแคมเปญ “Fish Fever”

ร่วมสนุกไปกับมหกรรมบอลโลก กับแคมเปญ “Fish Fever” จาก Seafood from Norway ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2569
ฤดูกาลฟุตบอลมาถึงแล้ว! ปีนี้ทีมชาตินอร์เวย์ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี Seafood from Norway ชวนคุณร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก พร้อมๆ กับกินสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด’ ไปกับ เออร์ลิง ฮาแลนด์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Seafood from Norway นักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ผ่านแคมเปญ ‘Fish Fever…เชียร์บอล ชิมปลา ลุ้นไปนอร์เวย์’ ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2569
เหล่าแฟน ๆ อาหารทะเลและแฟนบอลสามารถร่วมสนุกได้ง่าย ๆ ผ่านขั้นตอน ‘ช้อป-โพสต์’ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ Seafood from Norway ที่มีสติกเกอร์ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ถ่ายภาพคู่กับสินค้า เขียนแคปชันบอกเหตุผลที่ชื่นชอบอาหารทะเลจากนอร์เวย์หนึ่งเมนู ติดแฮชแท็ก #SeafoodfromNorwayThailand #FishFever และโพสต์ลงโซเชียล แล้วมาลุ้นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาตินอร์เวย์พร้อมลายเซ็นของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ หรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ออสโล จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 3 คืน โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ทาง Facebook กิจกรรมสนุกๆ แบบนี้ห้ามพลาด!