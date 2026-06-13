ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 ปี 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายเวลารับสมัครรอบ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 ปีการศึกษา 2569 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2569 ร่วมสร้างอนาคตการแพทย์อัจฉริยะกับ Arthit International Hospital – AIH โรงพยาบาลภายใต้มหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย สิทธิประโยชน์ ทุนเรียนฟรี และฝึกงานฟรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2569 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง โทร. 092-456-4244 หรือ 0-2791-6000 ต่อ 1487