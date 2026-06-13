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ซีพีแรม ชูความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปวช. "ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ" มุ่งสร้าง "คน" สอดคล้องอุตฯ อาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของเมืองไทย นำโดยนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม ประจำปีการศึกษา 2568 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิรภพ นิยมเดช นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนถือเป็น ‘คนคุณภาพ’ ที่ไม่เพียงเปี่ยมด้วยคุณวุฒิ หากแต่ได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น อดทน และความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งองค์กรในยุคปัจจุบันต้องการบุคลากรที่เป็นทั้ง ‘คนเก่ง’ และ ‘คนดี’ ควบคู่กัน ซีพีแรม จึงมุ่งมั่นลงทุนพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างบุคลากรคุณภาพคือรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

สำหรับพิธีในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ จำนวน 17 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 22 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นที่เรียบร้อย สะท้อนความเชื่อมั่นที่องค์กรมีต่อศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการบ่มเพาะและฝึกฝนตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตาดอาหารในปัจจุบัน


ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนดีเด่นที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 63 คน และนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 28 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของบริษัทที่ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมควบคู่กัน

ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี ซีพีแรมให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านโครงการ “เรียนฟรี มีรายได้” ที่เปิดทางให้เยาวชนได้เรียนรู้ควบคู่กับการมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีที่ผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม ได้สร้างผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 627 คน


นอกจากการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซีพีแรม ยังมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร สาขาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และในปีนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่พนักงานจำนวน 17 ทุน ทุนละ 360,000 บาทตลอดหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับองค์กร

ซีพีแรม ชูความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปวช. "ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ" มุ่งสร้าง "คน" สอดคล้องอุตฯ อาหาร
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ซีพีแรม ชูความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปวช. "ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ" มุ่งสร้าง "คน" สอดคล้องอุตฯ อาหาร
ซีพีแรม ชูความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปวช. "ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ" มุ่งสร้าง "คน" สอดคล้องอุตฯ อาหาร