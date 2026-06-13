ซีพีแรม ชูความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาปวช. "ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ" มุ่งสร้าง "คน" สอดคล้องอุตฯ อาหาร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของเมืองไทย นำโดยนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม ประจำปีการศึกษา 2568 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิรภพ นิยมเดช นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนางช่อลดา ทองผิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนถือเป็น ‘คนคุณภาพ’ ที่ไม่เพียงเปี่ยมด้วยคุณวุฒิ หากแต่ได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น อดทน และความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งองค์กรในยุคปัจจุบันต้องการบุคลากรที่เป็นทั้ง ‘คนเก่ง’ และ ‘คนดี’ ควบคู่กัน ซีพีแรม จึงมุ่งมั่นลงทุนพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างบุคลากรคุณภาพคือรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”
สำหรับพิธีในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ จำนวน 17 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 22 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นที่เรียบร้อย สะท้อนความเชื่อมั่นที่องค์กรมีต่อศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการบ่มเพาะและฝึกฝนตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตาดอาหารในปัจจุบัน
ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนดีเด่นที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 63 คน และนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 28 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของบริษัทที่ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมควบคู่กัน
ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี ซีพีแรมให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านโครงการ “เรียนฟรี มีรายได้” ที่เปิดทางให้เยาวชนได้เรียนรู้ควบคู่กับการมีรายได้ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีที่ผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม ได้สร้างผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 627 คน
นอกจากการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซีพีแรม ยังมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร สาขาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และในปีนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่พนักงานจำนวน 17 ทุน ทุนละ 360,000 บาทตลอดหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับองค์กร