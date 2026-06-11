สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ เปิดหลักสูตร ครูพี่เลี้ยงการโค้ช รับมาตรฐานใหม่ ICF

สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานวงการโค้ชไทย เปิดหลักสูตร 10-Hour Mentor Coaching Competencies (ICF-based) สำหรับโค้ชมืออาชีพที่ต้องการยื่นใบรับรอง ICF Mentor Coach Specialization หรือ MCS รับลูกกลยุทธ์ใหม่สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ International Coaching Federation (ICF) สหรัฐอเมริกา ประกาศแนวทางใหม่ด้าน Mentor Coaching
เมื่อเดือนเมษายน 2569
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดย สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ นำโดย โค้ชเปิ้ล มิทเชล, MCC เพื่อเตรียมความพร้อมให้โค้ชมืออาชีพที่ต้องการก้าวสู่บทบาท “ครูพี่เลี้ยงการโค้ช”(Mentor Coaching ) หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทำหน้าที่สังเกต ให้ข้อเสนอแนะ และพัฒนาโค้ชรุ่นใหม่ให้เติบโตตามมาตรฐานสมรรถนะของ ICF การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโค้ชมืออาชีพ ICF
และอาจารย์สอนการโค้ชระดับแถวหน้าของประเทศไทยจำนวนมาก
โดยมีผู้เข้าอบรมรุ่นแรกซึ่งเป็นโค้ชมืออาชีพ ICF รวม 45 ท่าน
สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของวงการโค้ชไทยต่อมาตรฐานใหม่ของวิชาชีพโค้ชในระดับสากล
สำหรับ MCS หรือ ICF Mentor Coach Specialization ถือเป็นคุณวุฒิเฉพาะทางสำหรับ Mentor Coach ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโค้ชมืออาชีพ โดยเฉพาะการให้ Feedback จากการสังเกตการโค้ชจริง การประเมินทักษะตามมาตรฐาน ICFและการสนับสนุนให้โค้ชสามารถยกระดับคุณภาพการโค้ชได้อย่างเป็นระบบการจัดหลักสูตรครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการโค้ชไทย
ในการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานใหม่ของ ICF และยกระดับบทบาท “ครูพี่เลี้ยงการโค้ช” ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศไทย