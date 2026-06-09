อธิการบดีจุฬาฯ ขึ้นแท่น ประธานกลุ่ม AUA พันธมิตรมหาวิทยาลัยระดับท็อปแห่งเอเชีย

ในการประชุม Asian Universities Alliance (AUA) Presidents Forum 2026 ภายใต้หัวข้อ “Shaping Future Universities: Industry Engagement and Governance Innovation” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ณ Nazarbayev University เมือง Astana สาธารณรัฐคาซัคสถาน คณะกรรมการบริหาร AUA (AUA Board Meeting 2026) มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง President of Asian Universities Alliance (AUA) วาระ 3 ปี (พ.ศ. 2570–2572)
๐ Asian Universities Alliance และความสำคัญในเวทีโลก
Asian Universities Alliance (AUA) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่ง จาก 15 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วทวีปเอเชีย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Tsinghua University, Peking University, National University of Singapore, University of Tokyo, Seoul National University, Universiti Malaya และสถาบันชั้นนำอื่นๆ เป็นสมาชิกสมทบ
โดยมีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียสู่ระดับนานาชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกผู้ก่อตั้งเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย และการที่อธิการบดีของจุฬาฯได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง President of AUA ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสูงสุดขององค์กรพันธมิตรอุดมศึกษาระดับทวีปแห่งนี้
๐ วิสัยทัศน์ของผู้นำด้านการศึกษาระดับโลก
ในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ยังได้รับเกียรติเป็นผู้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Future University Governance Models” ต่อที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งทวีปเอเชีย เพื่อการคัดเลือกและรับรองมติจากที่ประชุม สะท้อนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๐ ผู้นำอุดมศึกษาไทยในเวทีนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากองค์กรนานาชาติชั้นนำอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสำคัญระดับนานาชาติ ได้แก่
• ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
• ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASAIHL)
• ประธานเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเอเชีย–ยุโรป
(ASEM LLL Hub) วาระ 2568–2573
๐ ความภาคภูมิใจของไทย
การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง President of Asian Universities Alliance ของศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คือการยืนยันในระดับทวีปว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ และได้รับความไว้วางใจจากประชาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ในฐานะสถาบันที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 109 ปี