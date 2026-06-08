Taiwan Excellence หนุนอุตสาหกรรมไทย ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

Taiwan Excellence ยกทัพสุดยอดนวัตกรรมและโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อการผลิตสู่อนาคตที่ยั่งยืน จาก 17 บริษัทเจ้าของรางวัล Taiwan Excellence ที่จะมาจัดแสดงภายในงาน Manufacturing Expo 2026 ระหว่างวันที่ 17–20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 - 18.00 น. ที่บูธ 8F11 ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
สำหรับ Taiwan Excellence Pavilion ในปีนี้ ถ่ายทอดแนวคิด “Adaptive by Nature. Precision by Design” ผ่านภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ดีไซน์สวยงาม และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สะท้อนภาพอนาคตของภาคการผลิตอย่างลงตัว แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับใช้ และความแม่นยำที่พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไทย
ภายในพาวิลเลียน แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ "Industrial Automation & Intelligent Computing Zone" นำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI สำหรับภาคอุตสาหกรรม "Smart Fluid & Energy Solutions Zone" จัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานและระบบการผลิตอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม และ "Industrial Materials & Key Components Zone" นำเสนอวัสดุอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนสำคัญ และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนภาคการผลิตยุคใหม่
นอกจากสินค้าและนวัตกรรมที่จัดแสดงภายในพาวิลเลียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00–16.00 น. จะมีการ "เปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดจากบริษัทชั้นนำของไต้หวัน" เป็นตัวแทนสะท้อนความทุ่มเทในการพัฒนาโซลูชันการผลิตระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อยกระดับภาคการผลิตให้มีศักยภาพสูงสุด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก และเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำจากไต้หวันที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้อีกด้วย
๐ 4 ไฮไลต์สำคัญภายใน Taiwan Excellence Pavilion ได้แก่
• AAEON: โซลูชัน Edge AI Computing สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ผสานเทคโนโลยี Embedded Computing ขั้นสูง และ AI@Edge เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับระบบการผลิตอัจฉริยะให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และตอบสนองต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ASSOMA: ปั๊มเคมีประสิทธิภาพสูง ทั้ง Magnetic Drive Pumps และ Canned Motor Pumps ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยลดการใช้พลังงาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงในการจัดการของเหลวและสารเคมีในกระบวนการผลิต
• PLANET Technology: โซลูชัน Industrial Networking ที่ผสาน Industrial/Vehicle 5G NR Cellular Wireless Gateway และ Industrial Managed Ethernet Switch เพื่อรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบควบคุมภายในโรงงาน เสริมศักยภาพของระบบ IIoT และ Smart Factory ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• WALRUS PUMP: ปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบ Multistage Centrifugal Pumps ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงดันและส่งน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ เหมาะสำหรับระบบน้ำในโรงงาน อาคารพาณิชย์ และระบบสาธารณูปโภคที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว และประหยัดพลังงาน
ทั้งนี้ Taiwan Excellence หรือ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากไต้หวัน” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (MOEA) เพื่อยกย่องและเชิดชูความสำเร็จของบริษัทไต้หวันที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยในระดับสากลในแต่ละปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด มีการประเมินผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยมีเกณฑ์สําคัญคือ จะต้องผลิตในไต้หวันเท่านั้น