สถาปัตย์ จุฬาฯ x สยามพิวรรธน์ สานต่อ "World-Class Development" รุ่น 3 ยกระดับผู้นำไทย สู่การพัฒนาโครงการระดับโลก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดงาน “NEXTOPIA: Lessons Learned from a World-Class Development” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม วิสัยทัศน์ และการจัดการพื้นที่ศูนย์การค้าระดับโลก” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการระดับ World-Class ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดหลักสูตร “World-Class Development รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00–16.00 น. ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มภ ารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง ธุรกิจ และการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม วิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการพื้นที่ของ NEXTOPIA และแนะนำหลักสูตร “World-Class Development รุ่นที่ 3” โดย อาจารย์ ดร.สิทธิพร อิสระศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการ และผู้อำนวยการหลักสูตร World-Class Development และสกนธ์ ศรีวังไพร ผู้จัดการโครงการสยามพิวรรธน์ อคาเดมี บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนา Experience Destination ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการออกแบบ และประสบการณ์ผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมพื้นที่จริง ซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
นอกจากนี้ หลักสูตร World-Class Development รุ่นที่ 3 ยังได้ต่อยอดกิจกรรมวิชาการกับ
สยามพิวรรธน์ ผ่านการจัดงานสัมมนา ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าพารากอน
ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต การออกแบบที่ให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ผู้ใช้งาน และการสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยคนไทยภายในศูนย์การค้าระดับโลก
สัมมนานี้จะเป็นทั้งเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมสะท้อนแนวคิดสำคัญของหลักสูตรที่เน้นเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการบรรยายสู่พื้นที่จริง โดยมี NEXTOPIA เป็นต้นแบบศึกษาของการพัฒนาพื้นที่เชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในบริบทของศูนย์การค้า mixed-use และ future lifestyle development ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และพันธมิตรภาคธุรกิจ ในการร่วมกันพัฒนาผู้นำที่สามารถมองการพัฒนาโครงการได้อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เมือง และผู้ใช้งานในระยะยาว
ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://to.degree.plus/e/worldclass-development-apply (รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครก่อนเมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวน)