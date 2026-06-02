TCP ปลุกพลังทุกโอกาสทางธุรกิจให้ไปต่อ ในงาน "THAIFEX – Anuga Asia 2026"

กลุ่มธุรกิจ TCPเดินหน้าตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังทุกโอกาสทางธุรกิจให้ไปต่อ” (Energizing Your Opportunities Forward)สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การพัฒนาสินค้า การผลิตมาตรฐานสากล เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันแบรนด์ไทย ผู้ประกอบการไทย ให้ไปต่อได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลก
นายแอนดราส โดนาวร์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 70 ปี กลุ่มธุรกิจ TCP เชื่อมั่นว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรเพียงลำพัง แต่เกิดจากการสร้าง ecosystem ที่ช่วยให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ คู่ค้า หรือแบรนด์ไทยรุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องการขยายโอกาสสู่ตลาดโลก แนวคิด ‘Energizing Your Opportunities Forward’ ในปีนี้ จึงสะท้อนบทบาทของกลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรที่พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางธุรกิจให้เดินหน้าต่อได้ ผ่านความแข็งแกร่งทั้งด้านแบรนด์ การกระจายสินค้า และการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว”
ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 กลุ่มธุรกิจ TCP นำเสนอศักยภาพธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การกระจายสินค้า และการผลิตมาตรฐานสากล
๐ “ปลุกพลัง สร้างโอกาสนำแบรนด์คุณภาพ ให้ไปต่อ”
ในมิติของการสร้างแบรนด์ กลุ่มธุรกิจ TCP นำเสนอความแข็งแกร่งของ “House of Great Brands” ผ่านพอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มที่ครอบคลุมผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ อาทิ สปอนเซอร์ สปอร์ตดริงก์อันดับหนึ่งของไทยที่ยังคงต่อยอดการเติบโตในตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ เช่น สปอนเซอร์ ไอโซโทนิก และ สปอนเซอร์ กลิ่นแตงโม อีกหนึ่งแบรนด์ที่คนทั่วโลกนิยมมายาวนานอย่าง เรดบูล ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด คือ เรดบูล คอฟฟี่ สะท้อนการต่อยอดนวัตกรรมของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานสู่ผู้บริโภคที่ต้องการทั้งพลังงานและประสบการณ์รสชาติใหม่ ๆ ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ Hi x DHC ก็สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม ฟังก์ชันนัลดริงก์ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและฟังก์ชันการดูแลร่างกายที่มากขึ้น
นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากตลาดต่างประเทศ อาทิ วอริเออร์ เครื่องดื่มเอเนอร์จี้โซดาสำหรับคนรุ่นใหม่ในประเทศเวียดนาม ที่ให้ความสดชื่นจากรสผลไม้ และ สปอนเซอร์ ซึ่งมีการวางจำหน่ายในหลายตลาด อาทิ แอฟริกาใต้ พม่า ลาว และอีกหลายทวีปทั่วโลก สะท้อนศักยภาพของแบรนด์คุณภาพในการขยายตลาดสู่ระดับโลก ผ่านการพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
และอีกหนึ่งสีสันภายในบูธปีนี้ คือ แบรนด์ “TWO DOUBLE EIGHT CAFÉ” Specialty Coffee & Tea คาเฟ่มินิมอล ธุรกิจน้องใหม่จากกลุ่มธุรกิจ TCP เสนอศาสตร์แห่งการดื่มที่สัมผัสถึงประสบการณ์ Drinkology มีบริการจัดเลี้ยงเสิร์ฟทั้งที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๐ “ปลุกพลัง สร้างโอกาสขยายธุรกิจ ให้ไปต่อ”
สิ่งสำคัญของการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงการมีสินค้า แต่คือการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละตลาดได้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดที่กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในงาน คือ การนำเสนอศักยภาพด้านการกระจายสินค้าและการขยายธุรกิจ ผ่าน Durbell บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาด และระบบกระจายสินค้าครบวงจร ครอบคลุมกว่า 200,000 ร้านค้าทั่วประเทศ กับ 2 ศูนย์กระจายสินค้าหลักและ 22 สำนักงานสาขา สามารถส่งสินค้าได้ทั่วประเทศภายในเวลาเฉลี่ย 24-26 ชั่วโมง
ภายในงาน Durbell ยังเปิดพื้นที่ให้คู่ค้าและผู้ประกอบการได้เข้ามาพูดคุย สอบถาม และรับคำปรึกษาด้านการขายการกระจายสินค้า รวมถึงแนวทางการขยายธุรกิจจากทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นำเสนอเทคโนโลยีบริหารจัดการการขา แบบ Real-time ทั้งระบบติดตามสต๊อกสินค้า ระบบจัดการคำสั่งซื้อ และเครื่องมือสนับสนุนทีมขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจ พร้อมเปิดกว้างในการร่วมงานกับผู้ประกอบการรายใหม่ ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เครือข่ายการจัดจำหน่าย และโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๐ “ปลุกพลัง สินค้าและผู้ประกอบการ ให้ไปต่อ”
กลุ่มธุรกิจ TCP ยังนำเสนอความพร้อมในการให้บริการด้าน OEM และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือขยายกำลังการผลิต โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนทั้งด้านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ การผลิต และการบริหารจัดการด้านการอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตระดับสากล ผ่านโรงงานและระบบการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การจัดเก็บสินค้า โลจิสติกส์ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยสามารถรองรับการผลิตเครื่องดื่มได้หลากหลาย
“เราเชื่อว่าอนาคตของธุรกิจจะเติบโตได้ดีที่สุด เมื่อทุกฝ่ายสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ ผู้ประกอบการ คู่ค้า หรือผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP พร้อมใช้ความแข็งแกร่งที่เราสั่งสมมาตลอดหลายทศวรรษ เพื่อร่วมปลุกพลังทุกโอกาสทางธุรกิจให้เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายแอนดราส กล่าวปิดท้าย