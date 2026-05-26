ซีพีแรม เปิดประสบการณ์ “Fudidiworld” ในงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2026”

ซีพีแรม (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ชวนสัมผัสเดสทิเนชันแพลตฟอร์มใหม่ เปิดประสบการณ์ Ready to Eat - Fine Dining บน Digital Market Place “Fudidiworld” ด้วยไลน์อัปอาหาร-เบเกอรี่ คุณภาพระดับพรีเมียม กว่า 100 เมนู โดยซีพีแรมได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไฮไลต์และเมนูยอดนิยม รวมถึงแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการดีไซน์รสชาติ และรูปลักษณ์ให้สอดรับกับเทรนด์ความหรูหราที่เข้าถึงง่าย (Premium & Fine Dining Trends) เพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่พิเศษที่สุด พร้อมส่งตรงถึงบ้าน ในงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2026”งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 ณ บูธซีพีแรม หมายเลข NN-01 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยปีนี้ จัดเต็มครบจบในที่เดียว และอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมอาหารสุดล้ำ พร้อมยกทัพไลน์อัปผลิตภัณฑ์อีกเพียบที่ครองใจผู้บริโภคไทยมาอย่างยาวนาน ทั้ง เลอแปง, เจด ดราก้อน, วีจีฟอร์เลิฟ อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เดลี่ไทย, เดลิกาเซีย, โอแรมปัง, เลดี้เจน และครีเอเตอร์ มาร่วมเสิร์ฟความอร่อยในที่เดียว รวมถึง Cooking Show สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟชั้นนำ อาทิ เชฟบิ๊ก-ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล และเชฟติ๊ตูม-ศุภรา กิตติอุดม ที่จะมารังสรรค์เมนูพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ! ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Business Matching เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เชื่อมต่อเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ./