สยามสแควร์วัน ปลุกภาพจำ “เย็นนี้เจอกันที่สยาม” ปักหมุดแบรนด์ระดับโลก-ร้านอาหารดัง

ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจรีเทลที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ “สยามสแควร์” ยังคงเป็นหนึ่งในทำเลทองและศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนเมืองมาโดยตลอด วันนี้ PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ Siam Square One กำลังเดินหน้าพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมาเป็นมากกว่าจุดนัดพบ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยากใช้เวลา ใช้ชีวิต กินข้าว ช้อปปิ้ง และมีประสบการณ์ใหม่ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกใจกลางเมืองอีกครั้ง
“เมื่อก่อนคนมักพูดว่า ‘เย็นนี้เจอกันที่สยาม’ แล้วทุกคนเข้าใจทันทีว่านี่คือจุดนัดพบของคนเมือง วันนี้เราอยากทำให้คำนี้กลับมามีความหมายอีกครั้ง ให้การมาเจอกันที่สยาม ไม่ได้มีแค่การนัดหมาย แต่คือการได้มาใช้ชีวิต กินของอร่อย ช้อปปิ้ง และสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับแบรนด์ระดับโลกในที่เดียว” รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) กล่าวถึงทิศทางการพัฒนา Siam Square One
หนึ่งในภาพชัดที่สุดของการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ คือการดึง “Global Flagship store” และ “Experience Shop” เข้ามาเติมสีสันให้พื้นที่ ไม่ใช่แค่ร้านค้าปลีกทั่วไป แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ร่วมกับแบรนด์ระดับโลก
เริ่มจากไฮไลท์สำคัญอย่าง “ASICS” ที่เปิดตัวร้านใหม่ล่าสุด ณ Siam Square One โดยสาขานี้ถูกวางให้เป็นมากกว่าร้านขายรองเท้า แต่เป็น “Experience Shop” สำหรับสาย Sport & Active Lifestyle อย่างแท้จริง
ความพิเศษของร้านแห่งนี้คือการรวมรองเท้าสำหรับกีฬาหลากหลายประเภทไว้ครบในที่เดียว ทั้งวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน ไปจนถึง Pickleball พร้อมเปิดโซน Sportstyle ครั้งแรก ที่ลูกค้าสามารถสแกนรูปเท้าและทดลองวิ่ง เพื่อวิเคราะห์การลงน้ำหนักและเลือกรองเท้าที่เหมาะกับตัวเองได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ASICS ยังเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “GEL-KAYANO 12.1” คอลแลบกับ Lapstone & Hammer ร้านชื่อดังจากฟิลาเดลเฟีย ที่นำซิลูเอตระดับไอคอนิกของยุค 2000s มาตีความใหม่ในมุมที่ล้ำ ทันสมัยมากขึ้น ได้กลิ่นอายสตรีทแฟชั่นได้อย่างลงตัว
อีกหนึ่งไฮไลท์ระดับภูมิภาคที่สะท้อนทิศทางใหม่ของ Siam Square One คือ “FUJIFILM House of Photography” Experience Shop แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่สร้างสรรค์ขนาดใหญ่กว่า 2 ชั้นใจกลางสยาม ที่ไม่ได้เป็นเพียงร้านจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ แต่ถูกออกแบบให้เป็น Community Space สำหรับคนรักการถ่ายภาพอย่างแท้จริง
ภายในครบทั้งโซนทดลองกล้องและเลนส์รุ่นใหม่ Studio ถ่ายภาพ พื้นที่ Workshop คลาสสอนถ่ายภาพ ให้ผู้คนได้เข้ามาหาแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนไอเดีย และสัมผัสประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์อย่างใกล้ชิด สะท้อนภาพของ Experience Shop ยุคใหม่ ที่เปลี่ยนร้านค้าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการใช้เวลาและสร้างประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี “Flying Tiger Copenhagen” แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากเดนมาร์ก ที่เข้ามาเติมไวบ์ความสนุกด้วยสารพัดไอเทมไวบ์ดี ดีไซน์สดใส และของใช้สุดสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาคือ “Skechers” ที่กำลังจะปรับโฉมสาขาสู่ “World of Sport” เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่หลงใหลทั้งแฟชั่นและการออกกำลังกาย ขณะเดียวกันก็ยังมีแบรนด์อื่น ๆ ที่เติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งของคนเมืองกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Crocs Experience Store สาขาใหญ่ที่สุดในไทย ที่มี Jibbitz หรือของตกแต่งรองเท้าไว้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีช็อป adidas, Onitsuka Tiger รวมถึง EVEANDBOY ซึ่งเป็นสาขาที่มีพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. รวบรวมไอเทม น้ำหอม เมคอัพ และสกินแคร์กว่า 1,000 แบรนด์มากกว่า 80,000 รายการ ให้เลือกสรรอย่างจุใจ และแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นชื่อดังจากญี่ปุ่น “niko and ...” ที่เป็นสาขาแรกในประเทศไทย
นอกจากฝั่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Siam Square One ยังเดินหน้าเสริมทัพ “Food Destination” อย่างจริงจัง เพราะหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญของคนเมืองยุคนี้ คือการออกมาใช้ชีวิตและกินข้าวหลังเลิกงาน
ปัจจุบัน Siam Square One ยังคงเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของสาย All You Can Eat และร้านอาหารยอดฮิตใจกลางเมือง รวมร้านดังไว้แบบครบทุกสาย ทั้งปิ้งย่าง ชาบู อาหารเกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และคาเฟ่ยอดนิยม อาทิ Kouen Premium Buffet, นักล่าหมูกระทะ, ChaEn Matcha, จากึมซอง, TenTen ชาบู 4 สี หมีออนเซน, Hongdae, โอ้กะจู๋, ครัวดอกไม้ขาว, KIN DONBURI, Tum Factory Tajimaya Thailand ฯลฯ
พร้อมเติมสีสันใหม่ให้สายเกาหลีด้วย “YEONDU (ยอนดู)” ร้านอาหารเกาหลีแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากสายฟู้ดดี้ ด้วยเมนูเกาหลีรสชาติเข้มข้น วัตถุดิบคุณภาพ และการปรุงรสที่ออกแบบมาให้ถูกปากคนไทยโดยเฉพาะ ตั้งแต่เมนูปิ้งย่าง ซุปเกาหลี ไปจนถึงอาหารเกาหลีสไตล์โฮมเมด บรรยากาศร้านทันสมัย ถ่ายรูปสวย กลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ของสายกินใจกลางสยามที่ไม่ควรพลาด
รวมถึงแบรนด์ดังอย่าง Sushiro และ HAMA-SUSHI ที่เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ พร้อมการมาของ Sizzler ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ ที่จะเข้ามาเติมสีสันให้ประสบการณ์การกินและการใช้ชีวิตของคนเมืองใจกลางสยาม เพื่อเติมภาพของการเป็น “จุดนัดพบของคนเมือง” ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” วันนี้ Siam Square One ตอกย้ำภาพ “จุดนัดพบใจกลางเมือง” ผ่านการรวมแฟชั่น ร้านอาหาร Community และ Experience ใหม่ ๆ ไว้ครบในที่เดียว เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง