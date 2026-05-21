xs
xsm
sm
md
lg

xTool เผยโฉมนวัตกรรมเรือธงประจำปี “M2 Color Craft Laser” ตอบโจทย์งานคราฟต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



xTool (เอ็กซ์ทูล) ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมือสร้างสรรค์ จัดงาน “Southeast Asia Brand Premiere” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประกาศเดินหน้ารุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบ ภายในงานยังเผยโฉมนวัตกรรมเรือธงประจำปี “M2 Color Craft Laser” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานคราฟต์และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะ

พร้อมเปิดตัวโครงการ “xTool Thailand Local Brand Power-UP Program (100 Local Brands Initiative)” เพื่อเปิดโอกาสให้แบรนด์ สตูดิโอ และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทางธุรกิจ เข้าร่วมต่อยอดและขยายธุรกิจกับ xTool ผ่านกิจกรรมป๊อปอัพแบบ immersive การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร การสร้างการรับรู้แบรนด์ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนการสร้างทราฟฟิกบนโซเชียลมีเดียในประเทศไทย

เจสซี หลิว ประธานบริษัท xTool
เจสซี หลิว ประธานบริษัท xTool เปิดเผยว่า ปัจจุบัน xTool (เอ็กซ์ทูล) ถือเป็นแบรนด์เป็นอันดับ 1 ในตลาดเครื่องเลเซอร์แกะสลักและตัดระดับโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดและมากกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งอันดับ 2 ถึงอันดับ 10 รวมกัน สะท้อนศักยภาพทางธุรกิจและความสำเร็จอันเกิดจากความเชื่อมั่นของครีเอเตอร์หลายล้านคนทั่วโลกที่ทำให้ xTool เป็น “เครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์” สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหัวใจสำคัญมาจากการนำเทคโนโลยีเลเซอร์อุตสาหกรรมที่เดิมมีราคาสูงและเข้าถึงยาก มาพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม

“xTool เชื่อมั่นในศักยภาพทางธุรกิจของตลาดไทยในอนาคตอย่างมาก เนื่องด้วยประเทศไทยมีระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่งและมีรากฐานด้านงานฝีมืออันโดดเด่น บริษัทฯ จึงเลือกก่อตั้งโรงงานและวางโครงสร้างซัพพลายเชนแบบครบวงจรในประเทศ ซึ่งการตัดสินใจนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวต่อตลาดไทย แต่ยังเป็นการมอบคุณค่าที่เหนือชั้นให้แก่ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านการจัดส่งที่รวดเร็ว การตอบสนองความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพในไทย ตลอดจนความมั่นใจด้านเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ”


๐ ตัวเลือกแรกของผู้เริ่มต้นธุรกิจยุคใหม่ด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมพิสูจน์โมเดล "ธุรกิจสินค้าสั่งทำเฉพาะบุคคล" ที่สร้างกำไรสูง เพื่อการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักสร้างสรรค์ชาวไทย xTool M2 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจและเร่งการหมุนเวียนเงินทุน ภายใต้แนวคิด “Easy, Powerful, Accessible” โดยรุ่น M2 ได้นำเทคโนโลยี Dual Cameras และระบบ ACS™ (Auto-Creation System) ซึ่งเดิมพบได้เฉพาะในเครื่องระดับไฮเอนด์ มาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยราคาเริ่มต้นที่สามารถแข่งขันได้ M2 ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์งานแฮนด์เมดจากที่บ้านสามารถผลิตผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพได้จากโฮมสตูดิโอของตนเอง โดยปราศจากความกดดันด้านต้นทุนทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยลดข้อจำกัดด้านเทคนิคได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โมเดลธุรกิจ “Customization Service” ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างกำไรในระดับสูง ถูกนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วในกลุ่ม Home Crafters ด้วยระบบการใช้งานที่เรียบง่าย ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจากที่บ้านสามารถผลิตสินค้าต่างๆ เช่น จี้สั่งทำพิเศษ ที่รองแก้ว และการ์ดดีไซน์ประณีต ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที พร้อมช่วยให้เกิดการคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศและนักศึกษาที่ต้องการสร้างรายได้เสริม หรือคุณแม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจที่มั่นคงในเวลาว่าง สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง ในขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจของขวัญขนาดกลางและขนาดย่อม (Gift SMBs) งานคัสตอมยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางศิลปะให้กับวัสดุทั่วไป เช่น ไม้ โลหะ และหนัง ส่งผลให้สามารถสร้างกำไรต่อออเดอร์ได้สูงขึ้น และลดระยะเวลาคืนทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพในการสร้างกำไรในระดับสูงนี้ได้รับการพิสูจน์จากตลาดแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา xTool ได้ทดลองโมเดล “Customization Service” ในเมืองพัทยา ผ่านการใช้งาน xTool F2 ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสูงสุด ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าโดดเด่นอย่างมาก โดยเครื่องเพียงหนึ่งเครื่องสามารถรองรับออเดอร์ได้มากกว่า 150 รายการภายในวันเดียว และสร้างรายได้สูงสุดต่อวันมากกว่า 17,000 บาท ตลอดระยะเวลาทดลองหนึ่งเดือน โครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้รวมเกือบ 120,000 บาท ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ โคมไฟแกะสลักลายใบไม้ แก้วน้ำสั่งทำเฉพาะบุคคล และเครื่องประดับสลักลวดลายเฉพาะบุคคล

นิภารัตน์ เยาว์วิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด สตาร์บัคส์ ประเทศไทย
๐ “xTool Retail Studio” เพิ่มประสบการณ์คัสตอมแบบเรียลไทม์ สร้างทราฟฟิกและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ในฐานะหัวใจสำคัญของโครงการ Power-Up Program xTool ยังได้เปิดตัวโซลูชัน “xTool Retail Studio” ที่เปลี่ยนประสบการณ์ “การคัสตอมหน้างาน” ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มทราฟฟิกและประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้า สำหรับประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง xTool และ Starbucks Thailand เป็นต้นแบบสำคัญด้านนวัตกรรมค้าปลีก โดยปัจจุบันร้าน Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้เปิดให้บริการ xTool Retail Customization Station อย่างเป็นทางการ เพื่อมอบประสบการณ์ออกแบบข้อความเฉพาะบุคคลที่สะท้อนตัวตนบนแก้วทัมเบลอร์ให้แก่ลูกค้า

ด้านนิภารัตน์ เยาว์วิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เผยว่า หลังจากเปิดให้บริการออกแบบข้อความเฉพาะบุคคลที่ Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างล้นหลามจากลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ลูกค้าไม่ได้เพียงเพลิดเพลินกับบริการดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์กับโอกาสในการสร้างสรรค์ไอเทมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการสลักชื่อของตนเองหรือคนสำคัญลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเติมเต็มประสบการณ์ที่มีความหมายและสะท้อนตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน ความต้องการสินค้าสั่งทำเฉพาะบุคคลนี้ได้ช่วยเพิ่มทราฟฟิกให้ร้านค้า รวมถึงสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดียในตลาดพรีเมียมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ในปี 2569 เทรนด์การสร้างสรรค์สินค้าเฉพาะบุคคลกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมาตรฐานใหม่ของร้านแฟลกชิปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกของ Huawei, Meta Lab ในนิวยอร์ก และร้าน Decathlon กว่า 200 สาขาทั่วโลก ได้นำบริการสร้างสรรค์สินค้าตามความต้องการเฉพาะบุคคลมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของร้าน Huawei ในเซี่ยงไฮ้ พบว่า ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังเปิดให้บริการ ยอดขายสินค้าของ 5 สาขานำร่องเพิ่มขึ้นถึง 58% ขณะที่จำนวนผู้เข้าใช้บริการภายในร้านเพิ่มขึ้น 18% 

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับช่องทางออนไลน์ อัตราการคืนสินค้าลดลงถึง 80% และยังสามารถสร้างสถิติ “ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า” ตลอด 10,000 ออเดอร์ที่ผ่านมา โดย xTool เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีเบื้องหลังแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้ ปัจจุบันโซลูชัน Retail Studio ของ xTool ได้ถูกนำไปใช้งานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ และครอบคลุมจุดให้บริการมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก ทำให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า ผ่านประสบการณ์ออกแบบเฉพาะบุคคลที่สร้างความแตกต่างเหนือสินค้ามาตรฐานทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น


๐ โรงงานในประเทศไทยและระบบ Care+: เสริมความต่อเนื่องทางธุรกิจผ่านระบบสนับสนุนในประเทศ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหลักด้านความมั่นคงในการดำเนินงานของผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ xTool ได้เปิดตัวระบบบริการ “Care+ Exclusive Service System” โดยอาศัยจุดแข็งจากโรงงานและเครือข่ายซัพพลายเชนภายในประเทศไทย ระบบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทีมเทคนิคที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การให้บริการและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน ระบบคลังสินค้าในประเทศยังช่วยรองรับการจัดส่งที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจของ Home Crafters และผู้ประกอบการสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงซ่อมบำรุง Care+ ยังได้เปิดตัวระบบ “Loaner Machine” หรือเครื่องสำรองใช้งาน โดยในระหว่างที่ลูกค้าส่งเครื่องเข้ารับการซ่อมบำรุง xTool จะจัดส่งเครื่องสำรองให้ใช้งานชั่วคราว กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจาก Downtime ต่อสายการผลิต และช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนแบบครบวงจรนี้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยศักยภาพการผลิตภายในประเทศ จะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ชาวไทยสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและขยายศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงตลอดเส้นทางการเติบโตเชิงพาณิชย์ ./

เจสซี หลิว ประธานบริษัท xTool
xTool เผยโฉมนวัตกรรมเรือธงประจำปี “M2 Color Craft Laser” ตอบโจทย์งานคราฟต์
xTool เผยโฉมนวัตกรรมเรือธงประจำปี “M2 Color Craft Laser” ตอบโจทย์งานคราฟต์
xTool เผยโฉมนวัตกรรมเรือธงประจำปี “M2 Color Craft Laser” ตอบโจทย์งานคราฟต์
นิภารัตน์ เยาว์วิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด สตาร์บัคส์ ประเทศไทย
+1