จุฬาฯ เปิดตัว "CUii" เพื่อการศึกษาแห่งอนาคต สร้างคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงศาสตร์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Chulalongkorn University College of Interdisciplinary and Integrative Studies: CUii) เพื่อพัฒนาการศึกษาสหวิทยาการให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก ภายใต้แนวคิด “The First Tailor-made College” วิทยาลัยแห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศด้วยศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ความท้าทายของโลกอนาคต
งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ขณะที่ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต และ รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ คณบดีวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาฯ กล่าวถึงความเป็นมา พันธกิจ และบทบาทของวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) ในการสร้างระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง
ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การจัดตั้งวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUii) เป็นการดำเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ทั้งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงสร้างประชากร และภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยจากการ “ปรับตัวตามโลก” สู่การเป็นผู้ “กำหนดอนาคต” และผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบคำตอบให้แก่โจทย์ที่ซับซ้อนของสังคมไทยและสังคมโลก
ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาฯ เป็นการตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายซับซ้อน ทั้งด้าน AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสูงวัย และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งล้วนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้จากหลายคณะและหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างหลักสูตรและพัฒนาคนที่พร้อมรับมือกับโลกอนาคต ควบคู่กับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดโอกาสให้ทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปสามารถกลับมาอัปสกิลและรีสกิลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมองว่าบทบาทของอาจารย์ในยุคใหม่ต้องเปลี่ยนจาก “ผู้ถ่ายทอดความรู้” ไปสู่ “โค้ช” หรือ “ที่ปรึกษา” ที่มีประสบการณ์จริง และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Action Learning เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเปิดตัววิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับความท้าทายของโลกปัจจุบัน โดยมุ่งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ข้ามคณะและข้ามสาขาวิชา ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โลกปัจจุบันต้องการคนที่คิดเชื่อมโยง ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และสามารถรับมือกับโจทย์ซับซ้อนของประเทศได้ จุฬาฯ จึงพัฒนาวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) ให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการองค์ความรู้ เชื่อมภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายนานาชาติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงและสร้างผลลัพธ์ชัดเจน
ศ.ดร.วิเลิศ เน้นว่าวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางวิชาการ แต่เป็นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่เปลี่ยนความแตกต่างให้เกิดพลังสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่ก้าวข้ามกรอบความรู้แบบเดิม และมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของสังคมไทย ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ พร้อมขับเคลื่อนผ่านหลักสูตรสหศาสตร์ 21 สาขาวิชา รวม 37 หลักสูตร อาทิ CU-TIP และหลักสูตรการจัดการภาษี ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการตอบโจทย์การเรียนรู้และการทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันไม่สามารถมุ่งผลิตเพียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อีกต่อไป เพราะโลกยุค AI และนวัตกรรมต้องการคนที่มีความรู้หลากหลายศาสตร์และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้จริง จุฬาฯ จึงจัดตั้งวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการ หรือ College of Interdisciplinary and Integrative Studies เพื่อผลักดันการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary) และสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบด้าน พร้อมยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยจาก “ผู้ตาม” ไปสู่ “ผู้กำหนดอนาคต” ผ่านการออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์แรงงานและสังคมโลกในอนาคต โดยมุ่งสร้างบัณฑิตที่ไม่เพียงมีความรู้เฉพาะทาง แต่ยังมีศักยภาพในการแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างแท้จริง
รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ คณบดีวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUii) เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) โดยปรับบทบาทและพันธกิจจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาสหวิทยาการในทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิงวิเคราะห์ และความเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างคณะ สถาบัน และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน ควบคู่กับการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) เพื่อเสริมสร้างมุมมองรอบด้านและสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “หลักสูตรสหศาสตร์เพื่ออนาคต: ออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรสหศาสตร์สู่การใช้งานจริง รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ จากหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และ ผศ.ดร.กวิน อัศวานันท์ จากหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ (CU TIP) ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ผู้แทนจากกรมสรรพากร ถ่ายทอดประสบการณ์ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาษี ซึ่งสะท้อนการประยุกต์ใช้ความรู้สหศาสตร์ในภาคปฏิบัติ ด้าน ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ จากหลักสูตรชีวเวชศาสตร์และหลักสูตรเวฬา พร้อมด้วย ผศ.ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรสหศาสตร์ด้านเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่ ดร.เพ็ญสิริ ณ นครพนม นิสิตหลักสูตร CU TIP และผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เก็ท เทสท์ ไทย จำกัด ถ่ายทอดประสบการณ์การนำองค์ความรู้จากหลักสูตรไปต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการในทางปฏิบัติ
การเปิดตัววิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการฯ (CUii) ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนผ่านจากบัณฑิตวิทยาลัยเดิม แต่เป็นการยกระดับสู่สถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการ องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของประเทศ
ปัจจุบัน วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUii) เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 21 สาขาวิชา 37 หลักสูตร ครอบคลุม 4 กลุ่มศาสตร์หลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มข้ามศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างกำลังคนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
