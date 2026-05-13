BBA Chula จับมือ Harvard เปิดเวที Global Insight ชวนผู้นำธุรกิจถอดรหัส “โลกผันผวน” สร้างเกมรุกสู่ความยั่งยืนอาเซียน

สมาคมนิสิตเก่า BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง Harvard Business School Association of Thailand จัดงานบรรยายและเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “From Disruption to Resilience: How Thailand and ASEAN Navigate Uncertain Times” เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกรอบด้าน พร้อมตอกย้ำสถานะ BBA Chula ในฐานะหลักสูตรธุรกิจนานาชาติระดับแนวหน้าของโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร BBA International Program กล่าวว่า ภาคธุรกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้าง ทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และแรงเร่งจากเทคโนโลยีดิจิทัล “โจทย์ขององค์กรวันนี้ไม่ใช่แค่การเติบโต แต่คือการสร้าง ‘Resilience’ เพื่อรับมือความไม่แน่นอน และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว”การจัดงานเสวนาในวันนี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตเก่า BBA Chula และ Harvard Business School Association of Thailand ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและเปิดพื้นที่สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคต
ไฮไลต์ของงานอยู่ที่การบรรยายโดย Hise O. Gibson, Senior Lecturer จาก Harvard Business School ซึ่งจะวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Outlook) พร้อมชี้กรอบคิดการบริหารองค์กรภายใต้ภาวะผันผวน ทั้งในมิติของการบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการสร้างองค์กรที่ปรับตัวได้รวดเร็ว อีกทั้งการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นนิสิตเก่าของ BBA Chula ได้แก่ คุณณัฐนรี ชุมมานนท์ COO, RTN Logistics. Co., Ltd คุณเธนไชย เอี่ยมธงทอง External Advisor, McKinsey & Company และ CEO Almorphosis และคุณ มนิษา เกิดวงศ์บัณฑิต Head of Transformation, CPXtra
เวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและนักธุรกิจได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญ อาทิ แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงทิศทางการปรับตัวขององค์กรในยุค Digital Disruption ซึ่งถือเป็นปัจจัยเร่งสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจ
ทั้งนี้ งานเสวนา “From Disruption to Resilience: How Thailand and ASEAN Navigate Uncertain Times” จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ Chulalongkorn Business Cinema คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย