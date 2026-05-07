เปิดมุมมองเชิงลึก!! สมาคมนิสิตเก่า BBA จุฬาฯ x Harvard จัดเสวนา “From Disruption to Resilience"

สมาคมนิสิตเก่า BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง Harvard Business School Association of Thailand จัดงานบรรยายและเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “From Disruption to Resilience: How Thailand and ASEAN Navigate Uncertain Times” ค่ำคืนแห่งการรวมตัวของผู้นำทางความคิด และเครือข่ายศิษย์เก่าระดับนานาชาติ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางบริบทแห่งความไม่แน่นอนในปัจจุบัน
ภายในงาน จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก Hise O. Gibson ซึ่งเป็น Senior Lecturer จาก Harvard Business School ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ซึ่งจะถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก พร้อมนำเสนอแนวทางเสริมสร้าง “ความยืดหยุ่น” (Resilience) ให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว งานดังกล่าวไม่เพียงเป็นเวทีทางวิชาการ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงต่อยอดประเด็นเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการนำเสนอข่าวต่อสาธารณชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน จันทองจีน รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร BBA International Program เป็นผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนา (Panel Discussion) โดยนิสิตเก่าของหลักสูตร BBA Chula ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ จากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ณัฐนรี ชุมมานนท์ COO, RTN Logistics. Co., Ltd เธนชัย เอี่ยมธงทอง External Advisor, McKinsey & Company และ CEO Almorphosis และมนิษา เกิดวงศ์บัณฑิต Head of Transformation, CPXtra มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของภาคธุรกิจไทย เวทีโลก รวมถึงแนวทางการปรับตัวและขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ Chulalongkorn Business Cinema ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย