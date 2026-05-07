มติเอกฉันท์!! อสมท.โหวต “ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร” อธิการบดีจุฬาฯ นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

ประธานบอร์ดคนใหม่ อสมท. มอบนโยบายทันที เร่งฟื้นธุรกิจ เสริมรายได้ พร้อมเตรียมพลิกโฉม ช่อง 9 เป็นช่องแห่งการเรียนรู้ของคนไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อสมท คนใหม่
โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการนำพา อสมท ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและยกระดับการแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ผสานความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและการบริหารธุรกิจระดับสากล โดยสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท Yale University และ ปริญญาเอก Oxford University พร้อมประสบการณ์ทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง IBM , P&G และ Hakuhodo
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับนานาชาติ อาทิ ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) และประธานศูนย์เครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเอเชีย–ยุโรป (ASEM LLL Hub) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง วิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชน “Chula XL (Extension and Lifelong learning)” วิทยาลัยใหม่ของจุฬาฯ ที่บูรณาการองค์ความรู้จากทุกศาสตร์ เชื่อมโยงสู่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงาน
ด้วยประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการ และธุรกิจสื่อสารจริง การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จึงมองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ อสมท ในการปรับตัวสู่ยุคใหม่ ที่ยกระดับบทบาทของสื่อแห่งชาติ ให้เป็น “กลไกการสร้างโอกาสของการเรียนรู้” และ “พลังขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง”
ภายหลังรับตำแหน่ง ศ.ดร.วิเลิศ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจด้วยการเตรียมพลิกโฉม ช่อง 9 MCOT HD และสื่อในเครือทั้งหมดสู่การเป็น “ช่องแห่งการเรียนรู้” (Learning Station) ที่บูรณาการทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและองค์ความรู้ให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร นับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายที่ 2 ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อสมท ซึ่งศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2551–2554 เช่นกัน