เชื่่อท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง!! DTP ลุยพัฒนาสินทรัพย์ศักยภาพสูงใน-ต่างประเทศ ดันรายได้พอร์ตโรงแรมไทย-อังกฤษเติบโต

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ในเครือบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) เชื่อมั่นแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าพัฒนาสินทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเร่งเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินศักยภาพสูง หวังสร้างการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายหรรสา สุสายัณห์ ประธานกรรมการ บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) กล่าวว่า “DTP มองเห็นโอกาสการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและดีมานด์ที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาสินทรัพย์คุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ประจำและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะยาว”
DTP เดินหน้าพัฒนาโรงแรมอินทรา รีเจนท์ และศูนย์การค้าอินทรา สแควร์ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ หนึ่งในทำเลค้าปลีกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันศูนย์การค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึงประมาณ 95% และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอกว่า 22 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงที่ผ่านมา
บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพทั้งในส่วนของโรงแรมและศูนย์การค้า เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว โดยมีแผนเพิ่มจำนวนห้องพักของโรงแรมเป็น 439 ห้องภายในปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันอัตราการเข้าพักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของโรงแรมละศูนย์การค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน โดยรายได้เพิ่มจาก 92 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 239 ล้านบาทในปี 2567 และ 295 ล้านบาทในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2569 สะท้อนการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
DTP มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Brownfield หรือสินทรัพย์ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าบริหาร พร้อมทั้งมีโอกาสเพิ่มมูลค่าจากการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
“กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว” นายหรรสา กล่าว
ในส่วนการลงทุนต่างประเทศ DTP ดำเนินธุรกิจโรงแรมผ่านบริษัท พรอสเพอร์แคป (ProsperCap Corporation Limited [SGX:PPC]) โดยมีพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 17 แห่ง รวม 3,383 ห้อง ตั้งอยู่ในเมืองศักยภาพทั่วประเทศอังกฤษ และมีอีก 2 แห่งในสกอตแลนด์ โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยมากกว่า 80%
ในปี 2568 พอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรสามารถสร้างรายได้ 6,300 ล้านบาท[1] และมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ประมาณ 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรมีการปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (แหล่งที่มา: www.prospercap.com)
การลงทุนในสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท โดยเรายังคงเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดโรงแรมในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง
“DTP มีเป้าหมายในการสร้างพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ประจำ ควบคู่กับโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในอนาคต พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือการลงทุนในตลาดทุน เช่น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อรองรับโอกาสใหม่และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายหรรสา กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) เป็นบริษัท Flagship company ด้านการลงทุน-ของกลุ่ม DTGO ในด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ เพื่อการขยายฐานการลงทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ DTP มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับสากล ปัจจุบัน DTP เป็นเจ้าของโรงแรม ในประเทศอังกฤษจำนวน 17 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศอังกฤษและมีห้องพัก ทั้งหมด รวมกันประมาณ 3,383 ห้อง และ บริษัทยังมีการบริหารโรงแรมภายใต้ เครือโรงแรมสากลต่างๆได้แก่ Hilton IHG, Marriott, U Khao Yai และ Waldorf Astoria โดยมี ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด