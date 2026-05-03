จุฬาฯ x ไอบีเอ็ม ขับเคลื่อนอนาคตควอนตัมของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนความตั้งใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วม IBM Quantum Innovation Center ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
• พิธีลงนามนำโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยความร่วมมือนี้จะมีศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ (Siam Quantum Square – SQ²) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านควอนตัมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2569 เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเข้าถึงระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์ของ IBM และทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ ผ่านการเป็นสมาชิกของ IBM Quantum Innovation Center ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
• ความร่วมมือนี้มุ่งวางกรอบเพื่อนำนักวิจัย นิสิต และนักพัฒนาของไทยเข้าสู่ระบบนิเวศควอนตัมคอมพิวติ้งในวงกว้าง อันจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเร่งสร้างความพร้อมด้านควอนตัม
• ผู้เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Quantum and Qiskit” ในวันเดียวกัน ได้รู้จักและลงมือใช้งาน Qiskit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ควอนตัมแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย IBM ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรม ก่อนเข้าร่วมพิธีลงนาม การอบรมดังกล่าวสะท้อนจุดมุ่งหมายของความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการเสริมทักษะควอนตัมเชิงปฏิบัติให้แก่ชุมชนควอนตัมของไทย
๐ ความเชื่อมั่นร่วมกันในศักยภาพคนไทย
ในการกล่าวต้อนรับ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
เทคโนโลยีควอนตัมไม่ใช่พรมแดนที่ห่างไกลอีกต่อไป โดยกำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจากห้องปฏิบัติการวิจัยเข้าสู่การใช้งานจริงในภาคการเงิน การแพทย์ โลจิสติกส์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วัสดุขั้นสูง และอีกหลายภาคส่วน ท่านระบุว่า ประเทศไทยจะต้องเป็นหนึ่งในประเทศที่เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกในยุคถัดไป
อธิการบดีกล่าวว่า ผ่านความร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในครั้งนี้ นิสิต นักวิจัย
และนักนวัตกรรมของจุฬาฯ จะได้เข้าถึงเส้นทางการเรียนรู้ระดับโลก ประสบการณ์ตรงในการใช้งานระบบควอนตัม และการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับระบบนิเวศควอนตัมระดับโลก พร้อมระบุว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อตกลงทางวิชาการ แต่ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่า ประเทศไทยตั้งใจที่จะเข้าร่วมในแนวหน้าของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ไม่ใช่ยืนมองอยู่ข้างสนาม
ในการกล่าวถึงนิสิตและนักวิจัยรุ่นใหม่โดยตรง ศ.ดร.วิเลิศ ฝากข้อความชัดเจนว่า
โอกาสที่เกิดขึ้นในวันนี้คือโอกาสของพวกเขา
๐ สาระสำคัญของความร่วมมือ
ในการกล่าวรายงาน ผศ.ดร.สลิลพร กิตติวัฒนากูล หัวหน้าศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ สรุปเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านควอนตัมของประเทศไทย การเสริมสร้างทักษะเขียนโปรแกรมควอนตัมและเส้นทางการรับรองผ่าน Qiskit การดำเนินโครงการปี 2569 ที่เป็นรูปธรรม และการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีควอนตัมระดับภูมิภาค ทั้งนี้ SQ² รวมคณาจารย์ผู้ร่วมวิจัย จาก 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านควอนตัม ./