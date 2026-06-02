SAM ร่วมงานสัมมนาใหญ่ “Korat Real Estate Insight & Investment 2026”

นายสุรไท รัชตะนาวิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นตัวแทนร่วมงานสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Korat Real Estate Insight & Investment 2026” จัดโดย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ SAM ภายใต้แนวคิด “ลงทุนอย่างมีข้อมูล เพื่อผลตอบแทนที่เหนือกว่า” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช
โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายไพจิตร มานะศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา และนายอิสรา นาคำ กรรมการฝ่ายกฎหมายหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและประธานโครงการ เข้าร่วมงาน
ภายในงาน นายสุรไท ได้ร่วมเวทีสัมมนาโดยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการลงทุนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ปิดหนี้ไว ไปต่อได้" ที่ SAM ได้รับมอบหมายให้เป็นกลไกกลางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้เสีย (NPL) ไม่เกิน 1 แสนบาท ภายใต้บทบาทใหม่ SAM Social AMC หรือ “บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม” เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเริ่มต้นใหม่และเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง