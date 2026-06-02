คณะการทูตฯ ม.รังสิต นำทีมเยาวชนไทยร่วมเวทีผู้นำเอเชีย “The Young Leaders Forum 2026”

คณะการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับสากล โดยการนำของ อาจารย์ฐานุวัชร์ รินนานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (IRD) หลักสูตรนานาชาติ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระดับนานาชาติ “The Young Leaders Forum 2026” ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมตัวแทนคนรุ่นใหม่จาก 19 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, อินเดีย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และประเทศไทย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความท้าทายระดับโลกและการสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนในอนาคต การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ตัวแทนจากคณะการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงศักยภาพในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยผ่านการนำเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์และการทำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติอย่างโดดเด่น สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ (IRD) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง การคิดเชิงวิพากษ์ และความเข้าใจในบริบทพหุวัฒนธรรม
อาจารย์ฐานุวัชร์ รินนานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า การส่งนักศึกษาเข้าร่วมเวทีระดับเอเชียในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักการทูตและบุคลากรสายงานวิเทศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในระดับโลกสืบไป