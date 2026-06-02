นักศึกษาการทูต ม.รังสิต โชว์บทบาทประธาน Chair of WHO Simulation เวที International UN Model 2026

คณะการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการสร้างนักการทูตรุ่นใหม่สู่เวทีสากล สนับสนุนนักศึกษาสร้างประสบการณ์อันล้ำค่า และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ด้วยการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในงาน International United Nations Model 2026 (IMUN 2026) ซึ่งจัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
Miss May Thet Maung นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (IRD) คณะการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม International United Nations Model 2026 (IMUN) ซึ่งเป็นการจำลองบทบาทในการประชุมหน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติในระดับนานาชาติของเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในตำแหน่ง Chairing for World Health Organization (simulation) เพื่อจัดอภิปรายในประเด็น “Mental Health Action Plan: Promoting Care and Treatment"
กิจกรรม International United Nations Model หรือ IMUN เป็นเวทีจำลองการประชุมขององค์การสหประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งรวบรวมเยาวชนที่มีศักยภาพสูงจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกมาสวมบทบาทเป็นผู้แทนประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ เพื่อถกเถียงและหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ระดับโลก
Miss May Thet Maung กล่าวว่า "การได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง Chairing for World Health Organization (WHO Simulation) หรือประธานในที่ประชุมจำลองขององค์การอนามัยโลก ซึ่งบทบาทนี้ ฝึกฝนให้ได้แสดงทักษะความเป็นผู้นำและการทูต โดยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและควบคุมวาระการประชุมในประเด็นทางสังคมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ Mental Health Action Plan: Promoting Care and Treatment (แผนปฏิบัติการสุขภาพจิต: การส่งเสริมการดูแลและการรักษา) ซึ่งเป็นการระดมสมองจากตัวแทนเยาวชนนานาชาติเพื่อร่างมติและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานสุขภาพจิตของผู้คนในระดับมหภาค"
"การได้รับบทบาทเป็นประธานในสภาจำลององค์การอนามัยโลก (WHO) ในเวทีที่มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมเช่นนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับฉัน นอกจากความรู้ในประเด็นสุขภาพจิตระดับโลกแล้ว ก็ยังได้ฝึกฝนการใช้พิธีการทูต (Diplomatic Protocol) และการประนีประนอมทางความคิดระหว่างตัวแทนจากประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศในอนาคต"