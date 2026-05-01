COTTO ชวน “3 สถาปนิกแถวหน้า” ตีโจทย์การออกแบบ “วัสดุปิดผิว” ขยายภาพจำจากแบรนด์กระเบื้อง-สุขภัณฑ์

ในโลกการออกแบบที่เต็มไปด้วยตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย และการตีความโจทย์เพื่อครีเอทพื้นที่ให้ไม่คลิเช (Cliché) ซ้ำซาก น่าเบื่อ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนักออกแบบ COTTO จึงผุดไอเดียเก๋คัดสรรวัสดุ “5 CURATIONS” ซึ่งทำหน้าที่เสมือนถาดสี โดยแบ่งเป็น 5 ถาดตามโทนวัสดุ ได้แก่ Rooted กลุ่มวัสดุลายไม้ Real กลุ่มวัสดุโทนเอิร์ธโทน Radiant กลุ่มวัสดุโทนขาว เทา ดำ Rhythm กลุ่มวัสดุที่เน้นสีสัน และ Rare กลุ่มวัสดุลวดลายพิเศษ เพื่อให้นักออกแบบเลือกใช้วัสดุได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นระบบ
พร้อมชวน “3 CURATORS” หรือ 3 สถาปนิกชั้นนำ อย่าง PHTAA, IDIN ARCHITECTS และ Stu/D/O Architects มาร่วมตีโจทย์ในการออกแบบบนพื้นที่จริง รวมทั้งเปิดบทสนทนาเผยสูตร(ไม่)ลับ กับการหยิบจับวัสดุปิดผิวกว่า 10 ประเภทจากแต่ละกลุ่ม มาถ่ายทอดอัตลักษณ์ความต่างอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนตัวตนและการเชื่อมโยง “วัสดุ” ที่ไหลลื่นไปกับ “การออกแบบ” ได้อย่างมีมิติ สวยงาม และใช้งานได้จริง ภายใต้แนวคิด “REFINED / FLOW” ที่ COTTO LiFE ดอนเมือง
นายทนงชัย อัศวินชัยโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า “COTTO ต้องการขยายภาพจำจากแบรนด์กระเบื้องและสุขภัณฑ์ สู่กลุ่ม “วัสดุปิดผิว” ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ากระเบื้องมากว่า 3 ปีแล้ว โดยปีนี้ได้เพิ่มขึ้นอีก 10 ประเภทครอบคลุมตั้งแต่ Tile, Vinyl Tile (SPC), Wood, Clay Décor, Stone Décor, Worktop, Mosaic, Grout, ไปจนถึง Door & Window และ Bathroom Furniture เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาวัสดุที่หลากหลายและแปลกใหม่ ภายใต้คุณภาพและความสวยงามควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดบ้านที่ "COTTO LiFE ดอนเมือง" เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัส “วัสดุปิดผิว” ที่สามารถเชื่อมโยงไปกับ “งานออกแบบ” ได้อย่างไหลลื่น ซึ่งความพิเศษปีนี้ คือได้ 3 สถาปนิกชั้นนำอย่าง PHTAA, IDIN ARCHITECTS และ Stu/D/O Architects มาร่วมงาน ซึ่งเรามองเห็นถึงทักษะและตัวตนที่แตกต่าง แต่แฝงด้วยมิติและความสนุกในการตีความ ที่พร้อมจะขยายภาพและร้อยเรียงเรื่องราวจากวัสดุของ COTTO ไปได้ไกลและสมบูรณ์แบบในมิติที่หลากหลายมากขึ้น”
PHTAA ผลงาน Specialty Café
‘Locality in practice’
“ปัจจุบันการทำงานออกแบบ เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องของสถานที่ ผ่านวัสดุ วิธีการก่อสร้าง และร่องรอยของผู้คนที่ซึ่งกลายเป็นผลลัพธ์ของการสะสม มากกว่าการสร้างใหม่”
วิทย์-พลวิทย์ รัตนธเนศวิไล, พลอย-หฤษฎี ลีละยุวพันธ์ และ โต๋-ธนวรรธน์ ปัจฉิมะศิริ เล่าว่า “การตีความโจทย์สำหรับพื้นที่ Specialty Café (Matcha room) ครั้งนี้ เริ่มจากการมองหาความพิเศษของวัสดุเชิงเทกซ์เจอร์ มากกว่าการกำหนดโทนสี หรือประเภทวัสดุ เพื่อนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม จนมาพบกับ “กระเบื้องด่านเกวียน” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ COTTO ทำร่วมกับชุมชนด่านเกวียน โดย 30% ของกระบวนการผลิต คือการ Recycled Material นำดินที่เหลือมาใช้ในการผลิตสินค้า ผสานกับการเลือกใช้ CURATIONS กลุ่ม Real วัสดุโทนเอิร์ธโทน และ Rhythm วัสดุกลุ่มสีสัน ทำให้การใช้วัสดุ ถูกหยิบจับมาถ่ายทอดเป็นพื้นที่คาเฟ่ ที่เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของชุมชนได้อย่างกลมกลืน”
วัสดุชิ้นเล็กๆของ “กระเบื้องด่านเกวียน” ถูกนำมาเรียงร้อยเป็นผนังระแนงที่ทำหน้าที่กรองแสง สะท้อนมุมมองของ PHTAA ที่เชื่อว่าวัสดุทุกชนิดจะมีนัยยะในตัวเอง เราสามารถนำมาพลิกแพลงให้เกิดหน้าที่ใหม่ๆ ทั้งในแง่รูปลักษณ์ที่ดูโมเดิร์น เข้าใจง่าย และร่วมสมัย เมื่อนำมาจัดวางกับ Countertops ชิ้นใหญ่ที่มีความหรูหรา ยิ่งทำให้พื้นที่นี้มีความพิเศษ โดยเบื้องหลังความสวยงามนี้สะท้อนมุมมองการทำงานกับวัสดุแต่ละชิ้นอย่างมีที่มาที่ไป และให้ความสำคัญกับแนวคิด local material หรือ locality in practice ซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่เพียงตัววัสดุ แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ผู้คน และวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดวัสดุนั้นๆ เมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ Specialty Café จึงสะท้อนถึง DNA ของ PHTAA ได้ตั้งแต่แรกเห็น
IDIN Architects ผลงาน Wellness Space
Wellness, not as escape — but as awareness within.
“การเดินทางของพื้นที่ที่พาผู้คนตระหนักรู้ในตัวเอง เพื่อค้นพบว่า “ตัวตน” คือพื้นที่เดียวที่สำคัญ”
สำหรับ Wellness Space เป้ - จีรเวช หงสกุล จาก IDIN Architects ได้ตั้งคำถามและตีความนิยาม Wellness ที่แตกต่างบริบททั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่การหลีกหนี แต่คือการตระหนักรู้จากภายใน การออกแบบพื้นที่จึงมุ่งเน้นมิติของอารมณ์ และ Self-Awareness โดยใช้เครื่องมือ Mindfulness ที่ชวนให้ผู้ชมหันกลับมาสำรวจโลกภายในของตนเอง มากกว่าการมองหาความสมบูรณ์จากภายนอก พื้นที่นี้จึงถูกกำหนดให้เดินแบบ 1:1 ขณะที่ระดับพื้นจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็น สูงขึ้น แคบลง พร้อมจังหวะแสงที่ดิม และสว่างสลับกันไป ให้ผู้คนค่อยๆ สำรวจตัวเอง เพื่อค้นพบว่า “ตัวตน” คือพื้นที่เดียวที่สำคัญ
“เพื่อขับเคลื่อน Design Intent ในการออกแบบ Wellness Space ครั้งนี้ การเลือกใช้วัสดุจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ โดยเราได้เลือกหยิบวัสดุจากกลุ่ม Rooted ลายไม้ ผสานกับ Real โทนเอิร์ธโทน และ Radiant กลุ่มวัสดุโทนขาว เทา ดำ จากการคัดสรรผ่าน 5 Curations เพื่อต้องการถ่ายทอดถึงความนิ่ง สงบ ผ่อนคลาย ช่วยเสริมสร้างสมาธิในทุกย่างก้าวอย่างมีสติและมีมิติ พร้อมเชื่อมโยงหัวใจของการพักผ่อนเข้ากับงานดีไซน์อย่างลงตัว”
Stu/D/O Architects ผลงาน Bathroom & More
"A new dimension of the restroom : an INVISIBLE sanctuary where SILENCE resides within the glimpse of NATURE."
ปิดท้ายด้วย Bathroom & More "มิติใหม่แห่งสุขา: พื้นที่เร้นลับกับความสงบผสานกลิ่นอายธรรมชาติ" คือนิยามของการพลิกโฉมห้องน้ำจากพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็น Art Space
ดิว – ชนาสิต ชลศึกษ์ จาก Stu/D/O Architects เล่าถึงการออกแบบพื้นที่นี้ว่า “ความท้าทายคือการพลิกมุมมองของห้องน้ำ จากพื้นที่ส่วนตัวที่มีไว้เพื่อการใช้งานเท่านั้น ให้กลายเป็น Art Space ที่สามารถจัดแสดงและเล่าเรื่องได้ จึงเป็นที่มาของการหยิบยกแนวคิด Invisible, Silence และ Nature มาตีความต่อยอดจากสินค้า COTTO SILN Series เพื่อสร้างบรรยากาศที่นิ่งสงบ ผ่อนคลาย และโดดเด่นด้วยการเล่นมิติของแสงเงา”
หัวใจสำคัญเริ่มต้นจากสินค้า SILN Series ดีไซน์อ่างล้างหน้าสีขาวที่ซ่อนรูระบายน้ำไว้อย่างแนบเนียน เชื่อมโยงสู่การเลือกใช้วัสดุกลุ่ม Radiant ในโทนขาว-เทา-ดำ และกลุ่ม Rare ที่มีลวดลายพิเศษ มาสร้างความ Contrast ผ่านรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสีดำมาใช้สื่อถึงห้องน้ำ ตัดกับพื้นที่จัดแสดงสีขาวที่ประดับด้วยต้นไม้ พร้อมใช้เทคนิคพรางแสงเพื่อซ่อนรายละเอียดของสินค้าไว้ภายใน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสและตีความพื้นที่อย่างอิสระ
“การทำงานร่วมกับสถาปนิกแถวหน้าของเมืองไทยในครั้งนี้ คือบทพิสูจน์อีกขั้นของความพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตสินค้าของ COTTO ที่ไม่ได้หยุดแค่ความสวยงาม แต่สะท้อนถึงการเชื่อมโยง “วัสดุ” ให้ไหลลื่นไปกับ “การออกแบบ” ได้อย่างมีมิติ สวยงาม และใช้งานได้จริง เพื่อขับเคลื่อนงานออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด” นายทนงชัย กล่าวทิ้งท้าย
เชิญชวนคนรักงานดีไซน์สัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ ได้แล้ววันนี้ – 3 พ.ค. 2569 ที่ COTTO LiFE ดอนเมือง