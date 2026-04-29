ครบรอบ10 ปี!! คณะแพทยศาสตร์ สจล. ย้ำบทบาทสร้างบุคลากรการแพทย์คุณภาพ ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ นานาชาติแห่งแรกของไทย จัดงานครบรอบ 10 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ภายในงานมีการจัด Research Talk Session เวทีเสวนาที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงลึก และแนวคิดสู่อนาคต ในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ โดยมีหัวข้อสำคัญ อาทิ การยกระดับการศึกษาแพทย์ของไทยสู่ระดับนานาชาติ แนวทางการดูแลสุขภาพในบริบทโลก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนโมเดล Clinician Scientist และยุทธศาสตร์การผสานนวัตกรรมกับการรักษาทางคลินิก โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาแพทย์ของ MDKMITL ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การก้าวสู่ปีที่ 10 ของคณะแพทยศาสตร์ นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของสถาบันในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ สจล. ได้พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างบุคลากรทางการแพทย์ของศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
ศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สจล. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นวันครบรอบวันสถาปนา แต่ยังแสดงถึงพลังของความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ สจล. ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และสร้างบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหมุดหมายสำคัญ และตั้งเป้าสานต่อความร่วมมือในระยะยาวต่อไป
สจล. เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” และ “KMITL Expo 2026” ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ ทดลองเทคโนโลยีใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมพร้อมขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ควบคู่กับการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณาจารย์และนักศึกษาในหลากหลายสาขา
พร้อมกันนี้ยังได้ผนวกกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำคัญของสถาบัน เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้ทำความรู้จักคณะและหลักสูตรต่าง ๆ ของ สจล. อย่างใกล้ชิด และเปิดให้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด