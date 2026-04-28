สจล. ชูความสำเร็จ “KMITL Open House 2026: From Lab to Life” ตอกย้ำการเรียนรู้สู่โลกจริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชูความสำเร็จงาน “KMITL Open House 2026” ภายใต้แนวคิด From Lab to Life ภายในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2026 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ.2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 61,752 คน
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน “KMITL Open House 2026: From Lab to Life” สจล. ได้รวมคณาจารย์ นักศึกษา จากทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต รวมถึงพันธมิตร ร่วมให้ข้อมูลหลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม KMITL Mini Workshop ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทดลองเรียนผ่านเวิร์กช็อปจากหลากหลายคณะ อาทิ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร และคณะศิลปศาสตร์ เปรียบเสมือนการยกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาไว้ในงาน เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาความสนใจและเข้าใจเส้นทางการเรียนของตนเองได้อย่างชัดเจน
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม KMITL Mini Workshop จำนวน 505 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกว่า 3,000 คน ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้เชิงลึกและการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตของเยาวชนไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า ความสำเร็จของงาน ‘KMITL Open House 2026: From Lab to Life’ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สจล. ในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เราต้องการให้น้อง ๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และรุ่นพี่ในหลากหลายสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ และ สจล. จะยังคงพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับประเทศต่อไป”
ทั้งนี้ สจล. เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” และ “KMITL Expo 2026” ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมเรียนรู้ ทดลองเทคโนโลยีใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมพร้อมขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ควบคู่กับการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณาจารย์และนักศึกษาในหลากหลายสาขา
พร้อมกันนี้ยังได้ผนวกกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำคัญของสถาบัน เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้ทำความรู้จักคณะและหลักสูตรต่าง ๆ ของ สจล. อย่างใกล้ชิด และเปิดให้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด
