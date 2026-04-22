MD Hi-Way คนใหม่ 'สุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์' โชว์วิสัยทัศน์ดัน 'สมหวัง เงินสั่งได้' โตยั่งยืน

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (Hi-Way) ในกลุ่มทิสโก้ ประกาศแต่งตั้ง “สุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์” ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร ครอบคลุมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ตลอดจนธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
นายสุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับกลุ่มทิสโก้มากว่า 17 ปี มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการขายและการตลาด รวมถึงสั่งสมประสบการณ์ในสายงานสินเชื่อรายย่อยในกลุ่มทิสโก้มาอย่างยาวนาน นับเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ควบคู่การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มายกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และเสริมศักยภาพองค์กรให้พร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าในอนาคต จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ การแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ภายใต้แผนการบริหารงานและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อบทบาทความรับผิดชอบสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ทั้งนี้ นายสุรัตน์ เข้ารับตำแหน่งแทน นายศุภชัย บุญศิริ ซึ่งได้รับความไว้วางใจตามมติคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารช่องทางการตลาดสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ควบคู่ไปด้วย สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มทิสโก้ในการพัฒนาผู้บริหารและต่อยอดศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
นายสุรัตน์ กล่าวว่า บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มานานกว่า 48 ปี โดยก้าวต่อไปของไฮเวย์ คือ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth ของกลุ่มทิสโก้ ที่คำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ พร้อมขยายฐานลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และขับเคลื่อนแบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านเครือข่ายสาขา สมหวัง เงินสั่งได้ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน (Financial Well-being) มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความรับผิดชอบและหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร รวมถึง สังคม และชุมชน
พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าเชิงรุกในบทบาท การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้กับคนไทย ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินในชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน การกู้ยืมอย่างเหมาะสม และการบริหารหนี้อย่างมีวินัย อันจะนำไปสู่การลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินในสังคมไทยอย่างยั่งยืน