DKSH ผุด MDDC แห่งใหม่ เสริมแกร่งซัพพลายเชนเครื่องมือแพทย์

DKSH ลงทุนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Distribution Center: MDDC) ล้ำสมัยแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายสินค้าเพื่อสุขภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นด้านซัพพลายเชน เพื่อรองรับความต้องการใช้สินค้าเครื่องมือแพทย์แบบเร่งด่วนทั่วประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชันการดูแลสุขภาพและผู้นำด้านการขยายตลาด สำหรับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัทผู้ผลิตยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ ได้ทำพิธียกเสาเอกและเริ่มก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ (MDDC) แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ นับเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายสินค้าเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2570 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ DKSH ในการยกระดับระบบสาธารณสุข ผ่านการพัฒนาซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่น ทรงประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต
นายวรพงษ์ สุรชัยกุลวัฒนา รองประธานฝ่ายบริหารซัพพลายเชน บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์แห่งใหม่นี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่จำเป็นได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ตามแนวทางการทำงานที่ยึดผู้ป่วยเป็นหัวใจหลัก (patient-centric) ของเรา โดยในปัจจุบัน ความต้องการด้านสุขภาพยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จึงมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ฯ แห่งนี้ ยังจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งมอบการดูแลสุขภาพเพื่อทุกคน”
ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพ ใกล้ทั้งโรงพยาบาลใหญ่และหน่วยงานด้านสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้ DKSH สามารถตอบสนองต่อความต้องการเครื่องมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วนและเคสผ่าตัด ทั้งยังเชื่อมต่อกับโครงข่ายคมนาคมหลัก ที่เข้าถึงศูนย์กลางด้านสุขภาพสำคัญได้อย่างสะดวกและทันท่วงที จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการกระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ
ปัจจุบัน ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อเสริมศักยภาพระยะยาวและรองรับความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่เพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากสังคมผู้สูงอายุและความต้องการในบริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ รวมไปถึงบริการเฉพาะซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ศูนย์กระจายสินค้าที่แข็งแกร่งจึงมีบทบาทสำคัญต่อความต่อเนื่องในการจัดส่ง ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์แห่งใหม่นี้ จะเข้ามาแทนที่ศูนย์เดิม โดยมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้กว่า 2,438 ลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของศูนย์เดิม มาพร้อมการออกแบบผังการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโซนระบบอัตโนมัติ จึงช่วยเสริมศักยภาพของ DKSH ในการบริหารจัดการสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่หลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ตลอดจนเสริมความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อ การจัดการสินค้าที่มีความซับซ้อนสูง และความต้องการที่มากขึ้น โดยที่ยังสามารถรักษาคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและระบบที่เชื่อมโยงการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ยังรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยไม่กระทบต่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์แห่งนี้ ยังจะนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต อาทิ ระบบ “Robot Climb Picking” หรือกระบวนการจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลังไปจนถึงการเตรียมเพื่อจัดส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลดการจัดการด้วยมือ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการดำเนินงานโดยรวม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
ปัจจุบัน หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ DKSH ประเทศไทย ให้บริการแก่โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา มากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วไทย โดยศูนย์ฯ แห่งใหม่นี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายสินค้าทางการแพทย์ของ DKSH โดยบริษัทยังได้ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์เครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม ผ่านศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย
ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์แห่งใหม่นี้ จะดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขและคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ Good Distribution Practice (GDP), PIC/S, WHO GMP/GDP และมาตรฐาน ISO ได้แก่ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
การลงทุนด้านการกระจายสินค้าเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ DKSH ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยกระดับความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ การวางเสาเอกในครั้งนี้ยังนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีของการดำเนินธุรกิจของ DKSH ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน”
