สยามคูโบต้า ชูแนวคิด Purchase Once, Lifetime Confidence ส่ง 3 แคมเปญหนุนเกษตรกรไทย

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้ายกระดับบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิด Purchase Once, Lifetime Confidence เลือกคูโบต้า คุ้มค่าไม่รู้จบ ล่าสุดจับมือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วไทย ส่ง 3 แคมเปญอัดแน่นตลอดปี มุ่งมั่นช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤตด้วยบริการตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตร บริการสุขภาพ พร้อมเข้าถึงอะไหล่แท้และบริการคุณภาพ และรับคำแนะนำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากศูนย์บริการสยามคูโบต้า พร้อมเสริมแกร่งเกษตรกรไทยให้สามารถยืนหยัดทำการเกษตรอย่างเข้มแข็งท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย
นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้ใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น ภัยแล้ง และสภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงวิกฤตจากราคาน้ำมัน สิ่งสำคัญนอกเหนือจากราคาและความคุ้มค่าของสินค้า คือการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและสามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน โดยสยามคูโบต้า ในฐานะพันธมิตรเคียงข้างเกษตรกรไทย มุ่งมั่นยกระดับการดูแลลูกค้าเสมอมา ด้วยแนวคิด “Purchase Once, Lifetime Confidence” เลือกคูโบต้า คุ้มค่าไม่รู้จบ เพราะเชื่อว่าบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการทำเกษตรยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยในปีนี้สยามคูโบต้าจึงส่ง 3 แคมเปญเดินหน้าดูแลลูกค้าเกษตรกรตลอดทั้งปี ได้แก่
1. แคมเปญ “คูโบต้าเซอร์วิสแคร์ ดูแลเกษตรกรยิ่งขึ้น” ช่วยบรรเทาภาระของเกษตรกรโดยได้จัดรายการส่งเสริมการขายมอบส่วนลดค่าอะไหล่เปลี่ยนถ่ายสำหรับสินค้าคูโบต้า สูงสุด 20% เมื่อเข้ารับบริการผ่านศูนย์บริการที่ร่วมรายการ ครอบคลุมอะไหล่รวม 197 รายการ และสินค้าคูโบต้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 153 รุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้คุณภาพในราคาที่เหมาะสม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และยืดอายุการใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของเกษตรไทยในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569
2. แคมเปญ “KUBOTA CARE HELP CHECK รถพร้อม คนพร้อม” รวบรวมบริการสำคัญมาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เริ่มจากการให้บริการตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการชำรุดในช่วงฤดูเพาะปลูก ควบคู่กับการตรวจสุขภาพของเกษตรกร โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีทำการเกษตร
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินผ่าน SKL Card เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ผ่านกิจกรรมออกบูทและทดลองสินค้าในน้ำ เช่น โดรนการเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการออกบูทสินค้า KIN อาทิ K-water และปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
3. แคมเปญ “คูโบต้า เซอร์วิส เดย์” จัดตั้งจุดให้บริการตรวจเช็กและได้รับคำแนะนำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างสะดวกและทั่วถึงด้วยโครงข่ายงานบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรก่อนฤดูกาลทำนา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกฤดูกาลเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรไทย กว่า 1,900 จุด ทั่วประเทศตลอดทั้งปี ซึ่งโครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12เพื่อให้เกษตรกรนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ารับการตรวจเช็กสภาพทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม และโดรนการเกษตร พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมันสูงสุด 15% และฟรีค่าแรงช่างบริการงานซ่อม ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2569
“สยามคูโบต้าพร้อมยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้การดูแลพี่น้องเกษตรกรเป็นไปอย่างครอบคลุมและตรงจุด สะท้อนถึงความตั้งใจของสยามคูโบต้าในการเป็นมากกว่าผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร แต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่จริงใจและพร้อมเคียงข้างเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยี การเงิน และคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน” นายปุณนะ กล่าวสรุป