DAD จัดโครงการ “DAD Talent NEXT 2569” พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



DAD เดินหน้าปั้น “คนเก่ง คนคุณภาพ” ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพเชิงลึก ผสานพัฒนาคน–ชุมชน–เศรษฐกิจท้องถิ่น

บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เดินหน้านำเครื่องมือ Predictive Index (PI) มาวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงขับเคลื่อนรายบุคคล ต่อยอดสู่โครงการ “DAD Talent NEXT 2569” เพื่อยกระดับกลุ่มบุคลากรศักยภาพสูง (Talent) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เลือกปักหมุด ณ จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่เมืองรอง สะท้อนแนวคิดบูรณาการ “พัฒนาคนควบคู่สร้างคุณค่าให้ชุมชน” พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าใจศักยภาพและธรรมชาติของบุคลากร คือหัวใจของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงมุ่งเสริมทักษะภาวะผู้นำและการสื่อสาร ผ่านทั้งการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ อาทิ การสลับบทบาทการทำงาน และการจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่จำกัดการสื่อสาร เพื่อฝึกคิด วางแผน และถ่ายทอดสารอย่างกระชับ ชัดเจน”

ทั้งนี้ DAD ยืนยันเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายร่วม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว



