DAD จัดโครงการ “DAD Talent NEXT 2569” พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

DAD เดินหน้าปั้น “คนเก่ง คนคุณภาพ” ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพเชิงลึก ผสานพัฒนาคน–ชุมชน–เศรษฐกิจท้องถิ่น
บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เดินหน้านำเครื่องมือ Predictive Index (PI) มาวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงขับเคลื่อนรายบุคคล ต่อยอดสู่โครงการ “DAD Talent NEXT 2569” เพื่อยกระดับกลุ่มบุคลากรศักยภาพสูง (Talent) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เลือกปักหมุด ณ จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่เมืองรอง สะท้อนแนวคิดบูรณาการ “พัฒนาคนควบคู่สร้างคุณค่าให้ชุมชน” พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าใจศักยภาพและธรรมชาติของบุคลากร คือหัวใจของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงมุ่งเสริมทักษะภาวะผู้นำและการสื่อสาร ผ่านทั้งการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ อาทิ การสลับบทบาทการทำงาน และการจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่จำกัดการสื่อสาร เพื่อฝึกคิด วางแผน และถ่ายทอดสารอย่างกระชับ ชัดเจน”
ทั้งนี้ DAD ยืนยันเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายร่วม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว