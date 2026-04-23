หาดทิพย์ โชว์ผลการดำเนินงานปี 2568 และแนวโน้มธุรกิจปี 2569

พลตรีพัชร รัตตกุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอัมริท คุมาร์ เซรสธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC จัดงานแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานปี 2568 และแนวโน้มธุรกิจปี 2569” ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท เตรียมรับมือเศรษฐกิจผันผวน ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 โต 3 – 5% แตะระดับ 8,500 ล้านบาท โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
บุคคลในภาพ (จากซ้าย – ขวา)
1. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพงศกร เที่ยงธรรม กรรมการ
3. พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอัมริท คุมาร์ เซรสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายนันทิวัต ธรรมหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – องค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร