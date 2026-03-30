สจล.- นฤมิตไพรด์ -TCEB ร่วมมือพัฒนา “Pride Digital Platform” หนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อพัฒนา “Pride Digital Platform” เครื่องมือยุทธศาสตร์สนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 ภายในงานแถลงข่าว “Bangkok Pride Festival 2026” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 โดยมีไฮไลท์ขบวน Bangkok Pride Parade บนถนนสีลม ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม มุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งความหลากหลายระดับโลก
โดยมี รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สจล., วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และ ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้จัดงาน “DRAG BANGKOK Festival” ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าวขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัล และกิจกรรมร่วมกัน
การมีส่วนร่วมของ สจล. ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการออกแบบในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานงานระดับนานาชาติ ควบคู่กับกิจกรรมสำคัญภายในเทศกาล อาทิ Bangkok Pride Awards, Bangkok Pride Forum และ DRAG BANGKOK Festival 2026 โดยความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะ Pride Destination ระดับโลก ./